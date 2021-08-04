Ястремская на полиграфе доказала, что не употребляла допинг

Детективная история в деле украинки

  • 04.08.2021 07:32
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  • 1 комментарий
Ястремская на полиграфе доказала, что не употребляла допинг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Появились новые подробности относительно обвинения украинской теннисистки Даяны Ястремской в употреблении допинга.

Международная федерация тенниса представила полный текст Международного независимого трибунала. Напомним, что 22 июля украинку допустили к соревнованиям.

Отмечается, чтобы доказать свою невиновность Ястремская прошла тест на полиграфе, который с вероятностью более чем в 99% подтвердил, что Даяна никогда не принимала допинг.

В своих показаниях Даяна не отрицала наличие запрещенного препарата местеролона в своем организме. Однако украинка заявляла, что запрещенное вещество попало в ее в организм в результате физического контакта 23-24 ноября 2020 года, так как препарат принимал парень Ястремской, и она об этом не знала.

В ходе рассмотрения дела были выслушаны показания как теннисистки, так и ее парня. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября, а также утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу. 

Засекреченные части документа дела Ястремской

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Источник — ITF

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Ткаченко
      Владислав Ткаченко, 04.08.2021 07:40
    0
    ну хоть не венерическое
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