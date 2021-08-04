ЯРОСЛАВСКИЙ: «Может ли аренда стадиона для клуба стоить 1 тысячу евро?»

Руководитель «Металлиста» высказался по поводу цен на аренду стадиона

  • 04.08.2021 04:59
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Может ли аренда стадиона для клуба стоить 1 тысячу евро?»
© ФК Шахтер. Стадион Металлист

Руководитель «Металлиста» Александр Ярославский ответил на вопрос, почему его клуб платит 300 тысяч грн за аренду харьковского стадиона, а «Металлист 1925» – только 30 тысяч грн:

«Посчитали специалисты стадиона, сколько нужно платить за аренду. Это 300 тысяч гривен. Я слышал из прессы, что во Львове аренда стадиона для клуба стоит 210 тысяч грн. Там ходили разные подсчеты, говорили, что еще кто-то доплачивает 20–30 тысяч.

Отдельно, кроме оплаты самой аренды, «Металлист» еще платит за коммунальные услуги, тепло и так далее. В зимний период эта сумма будет доходить до 450 тысяч грн. Скажите мне, пожалуйста, может ли аренда стадиона для клуба стоить 1 тысячу евро? Тем более, стадиона такого уровня, как «Металлист». Это смешно».

Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925

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Источник — Великий футбол

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