ЯРОСЛАВСКИЙ: «Может ли аренда стадиона для клуба стоить 1 тысячу евро?»

Руководитель «Металлиста» Александр Ярославский ответил на вопрос, почему его клуб платит 300 тысяч грн за аренду харьковского стадиона, а «Металлист 1925» – только 30 тысяч грн:

«Посчитали специалисты стадиона, сколько нужно платить за аренду. Это 300 тысяч гривен. Я слышал из прессы, что во Львове аренда стадиона для клуба стоит 210 тысяч грн. Там ходили разные подсчеты, говорили, что еще кто-то доплачивает 20–30 тысяч.

Отдельно, кроме оплаты самой аренды, «Металлист» еще платит за коммунальные услуги, тепло и так далее. В зимний период эта сумма будет доходить до 450 тысяч грн. Скажите мне, пожалуйста, может ли аренда стадиона для клуба стоить 1 тысячу евро? Тем более, стадиона такого уровня, как «Металлист». Это смешно».

Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925