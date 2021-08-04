АЛАН ПАТРИК: «Мой гол – это отработанный эпизод. Я знал, куда нужно бежать»

Бразильский полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Генком»

  • 04.08.2021 03:45
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АЛАН ПАТРИК: «Мой гол – это отработанный эпизод. Я знал, куда нужно бежать»
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Бразильский полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал волевую победу над «Генком» (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Всегда круто забивать, приятно помогать команде. Сегодня мне удалось забить в ворота соперника. Всей команде удалось сегодня показать достойный футбол. Конечно, это лишь первый шаг к нашей цели, еще есть ответный поединок в Киеве. Мы должны быть на 100% сконцентрированными, чтобы провести еще один хороший матч дома и пройти дальше. Но первый шаг уже проложен.

Мы должны оставаться внимательными, вне зависимости от того, находится ли кто-то из нас непосредственно на поле или ожидает на скамейке запасных. Мой гол – это был отработанный эпизод. Наше взаимопонимание друг с другом помогло забить гол. Я понимал, что нужно бежать на дальнюю штангу. Это важный гол, важная победа. Я думаю, все игроки провели хороший матч и помогли команде.

Мы создавали моменты. Было видно, что обе команды изучали друг друга, знали, чего ожидать. Пропустив первый мяч, наша команда не опустила руки и продолжала контролировать игру. Мы сравняли счет, вернулись в игру, это было важно психологически, а потом смогли забить и второй мяч. Поэтому могу команду поздравить».

ГОЛ! 1:1. Тете, 62 мин (пен)

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Источник — Футбол 1/2/3

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