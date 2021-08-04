Телеканалы Спорт 1 и Спорт 2 теперь доступны на MEGOGO

Доступны чемпионаты Австрии, Беларуси, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Португалии

  • 04.08.2021 01:55
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Телеканалы Спорт 1 и Спорт 2 теперь доступны на MEGOGO
© ТК Спорт 1

Медиасервис MEGOGO стал транслировать телеканалы Спорт 1, Спорт 2, а также Спорт 1 Baltic и Спорт 2 Baltic.

На этих каналах можно посмотреть футбольные матчи чемпионатов Австрии, Беларуси, Венгрии Латвии, Литвы, Молдовы, Португалии, а также квалификации Лиги чемпионов УЕФА, квалификации Лиги конференций УЕФА и Лиги чемпионов Азии.

Напомним, у итальянской Серии А появился новый эксклюзивный транслятор в Украине. Теперь чемпионат Италии будет транслировать компания MEGOGO.

В новом сезоне MEGOGO будет транслировать матчи чемпионатов Италии, Испании, Франции, Бразилии, а также еврокубков: Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.

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Источник — Sport.ua

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