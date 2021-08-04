Оценки матча Генк – Шахтер. Лучший игрок – Марлос, вышедший на замену

3 августа донецкий «Шахтер» добыл выездную победу над «Генком» (2:1) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.0) получил Марлос, вышедший на замену.
Оценки Sport.ua за матч «Генк» – «Шахтер» – 1:2:
Замены «Генка»: Торстведт – 6,0; Дессерс – б/о; Эйтинг – б/о.
Замены «Шахтера»: Алан Патрик – 6,5; Исмаили – 6,5; Марлос – 7,0; Степаненко – 6,0; Дентиньо – б/о.
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Источник — Sport.ua
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