Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Степаненко в запасе? Все не могут играть одновременно»

Наставник оценил старт еврокубкового сезона

  • 03.08.2021 23:38
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  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Степаненко в запасе? Все не могут играть одновременно»
© shakhtar.com

«Шахтер» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов обыграл «Генк» со счетом 2:1. Результат прокомментировал тренер Роберто Де Дзерби.

«Переполняют эмоции, но я стараюсь на этом не концентрироваться, ведь впереди много матчей, в которых нужно побеждать». 

«Что касается отсутствия Степаненко в старте, то мне нужно было больше скорости, но я доволен тем, как Тарас вышел на замену. Как и Аланом Патриком. Есть Тете, Антонио и другие. Все вместе играть не могут одновременно».

«Возможно, в первом тайме мы не создали много моментов и пропустили, но, в целом, я доволен тем, как мы провели матч», - сказал Де Дзерби.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.08.2021 23:42
    +1
    Осталось купить бразильского или африканского вратаря, и левого защитника легионера. И потом рассказывать про победу в ЛЧ. А вообще, украинские олигархи примитивны, их спасают только опытные и авторитетные тренеры как Мирча, которые не позволяют лезть в тренировочный процесс.
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