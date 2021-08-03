Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Степаненко в запасе? Все не могут играть одновременно»

«Шахтер» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов обыграл «Генк» со счетом 2:1. Результат прокомментировал тренер Роберто Де Дзерби.

«Переполняют эмоции, но я стараюсь на этом не концентрироваться, ведь впереди много матчей, в которых нужно побеждать».

«Что касается отсутствия Степаненко в старте, то мне нужно было больше скорости, но я доволен тем, как Тарас вышел на замену. Как и Аланом Патриком. Есть Тете, Антонио и другие. Все вместе играть не могут одновременно».

«Возможно, в первом тайме мы не создали много моментов и пропустили, но, в целом, я доволен тем, как мы провели матч», - сказал Де Дзерби.