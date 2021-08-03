ТЕТЕ: «Сработали замены Шахтера. Мистер знает, что нужно делать»

Команда удачно стартовала в еврокубковом сезоне

  • 03.08.2021 23:26
  • 641 просмотр
  • 2 комментария
ТЕТЕ: «Сработали замены Шахтера. Мистер знает, что нужно делать»
© shakhtar.com

«Шахтер» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов обыграл «Генк» со счетом 2:1. Результат прокомментировал хавбек Тете.

«Рад, что забил гол и помог команде. Было не так просто, но удалось дожать во втором тайме и победить. В первом тайме шансы не реализовали, но во второй половине удалось все сделать как нужно».

«Сработали и замены. Мистер знает, что нужно делать. Будем продолжать и в чемпионате, и Лиге чемпионов»,-  сказал Тете.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:48
    0
    Как всегда лучшие!
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    CheMP
      CheMP, 03.08.2021 23:31
    +1
    он синьор
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