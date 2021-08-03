ТЕТЕ: «Сработали замены Шахтера. Мистер знает, что нужно делать»

«Шахтер» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов обыграл «Генк» со счетом 2:1. Результат прокомментировал хавбек Тете.
«Рад, что забил гол и помог команде. Было не так просто, но удалось дожать во втором тайме и победить. В первом тайме шансы не реализовали, но во второй половине удалось все сделать как нужно».
«Сработали и замены. Мистер знает, что нужно делать. Будем продолжать и в чемпионате, и Лиге чемпионов»,- сказал Тете.
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Источник — Футбол 1/2/3
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