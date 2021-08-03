Еще три форварда. Тренер Бенфики рассказал о конкурентах Яремчука

Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с форвардами

  • 03.08.2021 23:12
  • 1930 просмотров
  • 9 комментариев
Еще три форварда. Тренер Бенфики рассказал о конкурентах Яремчука
© twitter.com/SLBenfica

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов против «Спартака» Москва прокомментировал вопрос с форвардами.

Недавно клуб подписал украинца Романа Яремчука.

«Яремчук не сыграет против «Спартака» в среду. Мы его подписали, потому нам нужен был форвард с другими характеристиками, чем уже есть у игроков у нас в команде».

«В предсезонке чаще играл Гонсало Рамос, молодой парень. Сейчас Рамос и Харис Сеферович лучше подготовлены к игре, так как еще один форвард, Винисиус, пропустил много времени».

«Считаю, на старте сезона будет, скорее, выбор Рамоса и Сеферовича, которые лучше знают команду», - сказал Жезуш.

Яремчук подписал контракт на 5 лет.

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Источник — ФК Бенфика

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 03.08.2021 23:49
    0
    Ссыкотно вести в РФ,
    Ведь его могут там арестовать за ношение футболки СбУ
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.08.2021 23:46
    0
    Читал на одном паблике в инстаграме, что долги Бенфики составляют 400 млн евро.
    -
    Болельщики в шоке, что имея 4-5 нападающих в составе, купили еще одного дорого. Спрашивают зачем? Но современный футбол ничего общего со здравым смыслом не имеет, так как два самых успешных клуба последних 20 лет - Реал Мадрид и Барселона в огромных долгах.
    -
    И если Реал хоть как-то выруливает, то Барса берет новые кредиты, чтобы погасить старые. То есть самые успешные клубы Европы - по факту имеют сотни миллионов долгов в своей экономике.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.08.2021 23:38
    0
    После личной тренировки с Яремчуком Жорже Жезуш понял, что украинские футболисты в условиях европейской Бразилии выглядят немного нелепо.
    -
    Шевченко плохого не посоветует ;) тем более за бонус при трансфере. Такие "советы" обычно заварены на хороших деньгах. Странный трансфер во всех смыслах.
    -
    Буду удивлен, если Яремчук продержится больше 2 сезонов. Думаю на фоне местных европейских бразил это будет кино.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.08.2021 23:36
    0
    Ого он контракт бахнул конечно там
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    Nordenus
      Nordenus, 03.08.2021 23:35
    +1
    А нахрена они тогда подписали Яремчука, если у них столько форвардов??? Бред короче
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    Boss
      Boss, 03.08.2021 23:33
    0
    Ну так его спецом и брали для усиления лавки
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    adidas77
      adidas77, 03.08.2021 23:26
    +3
    Ох и смутное ожидает будущее Романа в Бенфике...
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    Wend901
      Wend901, 03.08.2021 23:23
    0
    будет тренерам бегать в магазин и кофе носит им
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 03.08.2021 23:20
    +2
    замаренуют
    Ссылка
    Burevestnik
      Burevestnik, 03.08.2021 23:18
    +2
    короче - Роман пока в команде никто.
    из нападающих он кандидат №1 на полировщика лавки.
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