Еще три форварда. Тренер Бенфики рассказал о конкурентах Яремчука

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов против «Спартака» Москва прокомментировал вопрос с форвардами.
Недавно клуб подписал украинца Романа Яремчука.
«Яремчук не сыграет против «Спартака» в среду. Мы его подписали, потому нам нужен был форвард с другими характеристиками, чем уже есть у игроков у нас в команде».
«В предсезонке чаще играл Гонсало Рамос, молодой парень. Сейчас Рамос и Харис Сеферович лучше подготовлены к игре, так как еще один форвард, Винисиус, пропустил много времени».
«Считаю, на старте сезона будет, скорее, выбор Рамоса и Сеферовича, которые лучше знают команду», - сказал Жезуш.
Яремчук подписал контракт на 5 лет.
Источник — ФК Бенфика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ведь его могут там арестовать за ношение футболки СбУ
-
Болельщики в шоке, что имея 4-5 нападающих в составе, купили еще одного дорого. Спрашивают зачем? Но современный футбол ничего общего со здравым смыслом не имеет, так как два самых успешных клуба последних 20 лет - Реал Мадрид и Барселона в огромных долгах.
-
И если Реал хоть как-то выруливает, то Барса берет новые кредиты, чтобы погасить старые. То есть самые успешные клубы Европы - по факту имеют сотни миллионов долгов в своей экономике.
-
Шевченко плохого не посоветует ;) тем более за бонус при трансфере. Такие "советы" обычно заварены на хороших деньгах. Странный трансфер во всех смыслах.
-
Буду удивлен, если Яремчук продержится больше 2 сезонов. Думаю на фоне местных европейских бразил это будет кино.
из нападающих он кандидат №1 на полировщика лавки.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.