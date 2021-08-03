Еще три форварда. Тренер Бенфики рассказал о конкурентах Яремчука

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов против «Спартака» Москва прокомментировал вопрос с форвардами.

Недавно клуб подписал украинца Романа Яремчука.

«Яремчук не сыграет против «Спартака» в среду. Мы его подписали, потому нам нужен был форвард с другими характеристиками, чем уже есть у игроков у нас в команде».

«В предсезонке чаще играл Гонсало Рамос, молодой парень. Сейчас Рамос и Харис Сеферович лучше подготовлены к игре, так как еще один форвард, Винисиус, пропустил много времени».

«Считаю, на старте сезона будет, скорее, выбор Рамоса и Сеферовича, которые лучше знают команду», - сказал Жезуш.

Яремчук подписал контракт на 5 лет.