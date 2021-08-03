ВИДЕО. Алан Патрик принес победу Шахтеру в матче ЛЧ против Генка

3 августа прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтер».
Алан Патрик принес победу «Шахтеру». На 81-й минуте бразилец завершил комбинацию «горняков».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 1:2. Алан Патрик, 81 мин.
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Источник — Sport.ua
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