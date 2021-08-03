Йожеф САБО: «Я бы не хотел видеть иностранца во главе сборной Украины»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что УАФ не стоит приглашать иностранного наставника на место Андрея Шевченко.

«Не знаю. У меня даже на языке нет фамилии для того, чтобы я сказал: «Вот этот тренер может быть». Не знаю. Тут нужно найти профессионала, который будет жить этим футболом и сборной днем и ночью. Вот такого надо выбрать».

«Честно говоря, я бы не хотел иностранца. У нас есть люди, которые играли. Возьмутся ли они? Не знаю».

«У Шевченко были помощники, которые ему подсказывали. Шевченко им доверял. Они прошли итальянский чемпионат и сборную Италии. Они подсказывали, а Шевченко слушал их. А тут нужно подобрать тренера, а тренер должен подобрать помощников. Какие они будут? Мы не знаем», — сказал Сабо.

УАФ должна назвать нового тренера 9 августа, а главным кандидатом называют Мирона Маркевича.