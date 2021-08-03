Йожеф САБО: «Я бы не хотел видеть иностранца во главе сборной Украины»

Экс-наставник сборной поделился своим мнением о потенциальном тренере национальной команды

  • 03.08.2021 22:28
  • 1937 просмотров
  • 10 комментариев
Йожеф САБО: «Я бы не хотел видеть иностранца во главе сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что УАФ не стоит приглашать иностранного наставника на место Андрея Шевченко.

«Не знаю. У меня даже на языке нет фамилии для того, чтобы я сказал: «Вот этот тренер может быть». Не знаю. Тут нужно найти профессионала, который будет жить этим футболом и сборной днем и ночью. Вот такого надо выбрать».

«Честно говоря, я бы не хотел иностранца. У нас есть люди, которые играли. Возьмутся ли они? Не знаю».

«У Шевченко были помощники, которые ему подсказывали. Шевченко им доверял. Они прошли итальянский чемпионат и сборную Италии. Они подсказывали, а Шевченко слушал их. А тут нужно подобрать тренера, а тренер должен подобрать помощников. Какие они будут? Мы не знаем», — сказал Сабо.

УАФ должна назвать нового тренера 9 августа, а главным кандидатом называют Мирона Маркевича.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Hedgehog.Serge
      Hedgehog.Serge, 03.08.2021 23:33
    0
    А я бы не хотел видеть сбУ такой, как в матче с Австрией на ЧЕ, и как с Англией
    И как финнами, казахами....
    Свой или иностранец - лишь бы не так...
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    StrikeX
      StrikeX, 03.08.2021 23:05
    +3
    Vbolivalnyk-Peter, 03.08.2021 22:58
    Ну тебе ж призначали - угорське ти чучело...
    Перш, ніж називати заслуженого спортсмена "чучелом", та ще й угорським, згадайте, що Й. Й. Сабо зіграв 245 матчів за Київське Динамо і грав, як представник України, за збірну СРСР у півфіналі чемпіонату світу 1966 р.
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    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 03.08.2021 22:58
    -4
    Ну тебе ж призначали - угорське ти чучело...
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    Chicot
    online
      Chicot, 03.08.2021 22:55
    -2
    Сам иди тренируй,эксперд)
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 03.08.2021 22:55
    0
    ...сказав совковий мадяр, що вболіває за Угорщину....
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    Alexey Antonenko
      Alexey Antonenko, 03.08.2021 22:47
    0
    Astra, 03.08.2021 22:40
    А какой он сейчас имеет вес? Чтобы делать такие заявления? Или это так от нечего делать?
    Говорящей головы на Геббельс ТВ
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    firstromario
    online
      firstromario, 03.08.2021 22:41
    -5
    а десь було таке що європейська збірна класно почала з іноземним тренером грати? мені здається це не логічним.
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    Astra
      Astra, 03.08.2021 22:40
    -2
    А какой он сейчас имеет вес? Чтобы делать такие заявления? Или это так от нечего делать?
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
      Ligeros-Partagas, 03.08.2021 22:38
    +6
    Йжеф Сабо: "Не хочу видеть иностранца во главе сборной - хочу физрука".
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    Wend901
      Wend901, 03.08.2021 22:35
    +2
    Мне тоже хочется ну норм сюда не приедуть
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