Клуж-Напока. Цуренко узнала соперницу в битве за четвертьфинал

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала вторую соперницу на турнире WTA250 в румынском Клуж-Напока.
Цуренко в битве за четвертьфинал сразится с Сеоной Мендес из Испании (WTA 269).
В первом круге украинка обыграла Елену-Габриэлу Русе.
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Источник — Большой теннис Украины
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