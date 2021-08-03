ВИДЕО. Проиграли воздух. Как Шахтер пропустил от Генка гол в раздевалку

3 августа проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтер».
На 39-й минуте Пол Онуачу открыл счет, выиграв борьбу у защитников «горняков» на втором этаже.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0. Пол Онуачу, 39 мин.
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Источник — Sport.ua
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