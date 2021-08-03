3 августа проходит первый матч 3-го раунда квалификации ЛЧ, в котором играют бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтер».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Смотрите эксклюзивное видео Sport.ua об атмосфере на стадионе.
ВИДЕО. Как болельщики Генка поддерживают команду в игре с Шахтером
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Источник — Sport.ua
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