Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это были три фантастических года в сборной Украины»

Специалист покидает сборную Украины

  • 03.08.2021 21:29
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  • 1 комментарий
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это были три фантастических года в сборной Украины»
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Александр Шовковский на странице в Facebook подвел итог своей работе в тренерском штабе сборной Украины. Весь штаб во главе с тренером Андреем Шевченко покинули национальную команду.

«Хочу поблагодарить Андрея Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу национальной сборной команды Украины! Хочу поблагодарить президента УАФ Андрей Павелко, который поддержал мою кандидатуру. Гранде Мауро Тасотти! Андреа Мальдера! Андреа Адзалин! Луиджи Ночентини! Педро Луис Харо! Это были фантастические три года, где я работал с профессионалами своего дела».

«Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций к фантастическому выступления в квалификации Евро-2020, где в финальной части получили исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы. Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период - от медицинского персонала до административного.

«И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной команды Слава Украине», - написал Шовковский.

9 августа УАФ должна определить нового главного тренера сборной Украины.

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Источник — Facebook

(11 голосов)

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    Chuess
      Chuess, 03.08.2021 21:40
    +2
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