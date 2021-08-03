ДЕ ДЗЕРБИ: «Европейская Суперлига? Подтверждаю свои прежние слова на 100%»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который в минувшем сезоне работал в итальянской Серии А с «Сассуоло», подтвердил, что не изменил своего мнения о идее создания европейской Суперлиги.

«Я думаю о ней то же самое, что сказал раньше перед игрой с «Миланом», и подтверждаю свои прежние слова на 100%. Конечно, будут клубы, которые никогда не смогут победить, потому что ценность игроков не одинаковая. Но с самого начала каждый должен иметь право участвовать в турнире. Мне не нравилась идея Суперлиги, где были команды, которые участвовали по определению, а другие никогда бы в ней не участвовали. Это подобно тому, как 16 украинских команд начинают турнир с того, что могут выиграть чемпионат, или победителем всегда будет «Шахтер». У них должна быть мечта», - сказал Де Дзерби.

Напомним, сегодня в Бельгии «Шахтер» проведет первый еврокубковый матч под руководством Роберто Де Дзерби. Соперником «горняков» будет вице-чемпион этой страны «Генк».