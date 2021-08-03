ДЕ ДЗЕРБИ: «Европейская Суперлига? Подтверждаю свои прежние слова на 100%»

Наставник «Шахтера» не изменил свое мнение о турнире, который отстаивают «Реал», «Барса» и «Юве»

  • 03.08.2021 19:47
  • 3474 просмотра
  • 4 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Европейская Суперлига? Подтверждаю свои прежние слова на 100%»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который в минувшем сезоне работал в итальянской Серии А с «Сассуоло», подтвердил, что не изменил своего мнения о идее создания европейской Суперлиги.

«Я думаю о ней то же самое, что сказал раньше перед игрой с «Миланом», и подтверждаю свои прежние слова на 100%. Конечно, будут клубы, которые никогда не смогут победить, потому что ценность игроков не одинаковая. Но с самого начала каждый должен иметь право участвовать в турнире. Мне не нравилась идея Суперлиги, где были команды, которые участвовали по определению, а другие никогда бы в ней не участвовали. Это подобно тому, как 16 украинских команд начинают турнир с того, что могут выиграть чемпионат, или победителем всегда будет «Шахтер». У них должна быть мечта», - сказал Де Дзерби.

Напомним, сегодня в Бельгии «Шахтер» проведет первый еврокубковый матч под руководством Роберто Де Дзерби. Соперником «горняков» будет вице-чемпион этой страны «Генк».

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Источник — Marca

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 03.08.2021 20:06
    -3
    steelmaker, 03.08.2021 20:04
    суть не в том, кто выиграет, а кто будет участвовать. Играть в УПЛ могут все. А раз так, то и ТЕОРЕТИЧЕСКИ выиграть ее могут все, а не только Шахтер и Динамо. Читайте то, что пытается донести до вас человек...
    Ну и кто из украинских клубов участвовал в ЛЧ? Смотрите в суть, а не на словесный понос.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 03.08.2021 20:04
    +3
    Ёкарный Бабай, 03.08.2021 19:51
    Что-то с украинским примером он слегка промахнулся. У нас уже есть Суперлига, из ДК и ШД состоящая. Они не могут проиграть по определению
    суть не в том, кто выиграет, а кто будет участвовать. Играть в УПЛ могут все. А раз так, то и ТЕОРЕТИЧЕСКИ выиграть ее могут все, а не только Шахтер и Динамо. Читайте то, что пытается донести до вас человек...
    Ссылка
    Михаил Шкуренков
      Михаил Шкуренков, 03.08.2021 19:59
    -1
    Ну и состав. Неожиданно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 03.08.2021 19:51
    -3
    Что-то с украинским примером он слегка промахнулся. У нас уже есть Суперлига, из ДК и ШД состоящая. Они не могут проиграть по определению
    Ссылка
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