ИСМАИЛИ: «Генк? Нас ждет достойный соперник»

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка», который пройдет сегодня, 3 августа:

– Какие эмоции испытываешь в преддверии старта в Лиге чемпионов?

– Вся команда отлично мотивирована и настроена. Лига чемпионов – турнир, в котором «Шахтер» любит выступать. Сегодня нас ждет достойный соперник и сложная игра. Но в любом случае наша цель – пройти в групповой этап. Мы сконцентрированы и для выполнения задачи постараемся выложиться на все сто процентов.

– В прошлом матче Премьер-лиги со «Львовом» ты вышел на замену после продолжительной паузы. Как оцениваешь свою физическую форму?

– Для меня большое счастье снова выйти на поле и окунуться в атмосферу настоящего футбола. Конечно, я еще не достиг максимума физических возможностей, ведь процесс восстановления продолжается. Но счастлив, что могу появляться на замену и помогать команде. Уверен, если и дальше буду поэтапно прогрессировать и трудиться, то вскоре выйду на оптимальный уровень.

– Что можешь сказать о «Генке», который противостоит «Шахтеру» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов?

– Это сильная команда с отличными игроками в первой линии атаки и мощным прессингом. Мы должны быть максимально сконцентрированными весь матч, думать и действовать очень быстро, чтобы добиться максимального результата.

– За счет каких качеств «Шахтер» может пройти «Генк»?

– Наша команда также достаточно сильная, не единожды проявляла себя в Европе, демонстрировала, что у нас отличные футболисты. Благодаря стилю игры, новому тренеру, уверен, мы сможем добиваться достойных результатов. Главная цель – идти дальше, пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Будем все для этого делать.