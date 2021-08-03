Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер должен очень спокойно пройти Генк»

Украинский тренер Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Генк» - «Шахтер» (3 августа):

«Думаю, что «Шахтер» за счет своих индивидуальностей должен очень спокойно пройти «Генк». Понятно, что будет тяжело и непросто это сделать. После двух туров в УПЛ есть пока вопросы к «Шахтеру». Но, думаю, «Шахтер» пройдет бельгийцев без проблем.

Голевым ли будет матч? Думаю, что да. Хотя сначала, может, будут играть осторожно команды. Но вообще поединок должен быть с голами».