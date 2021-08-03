Впервые на киевских трибунах: пионерство динамовской торсиды разных эпох

Возвращение болельщиков киевского «Динамо» на трибуны – долгожданное событие. Длительное время симпатизирующие популярному клубу были лишены возможности выказать свою преданность любимцам. Теперь ситуация изменилась к лучшему. Конечно, коронавирус – коварная вещь, и в любой момент он может оскалиться новыми волнами, обусловив новые ограничения и запреты. Однако не будем сейчас о плохом, искренне надеемся, что болельщики вернутся на трибуны надолго.

Киевское болельщицкое сообщество всегда отличалось пионерскими подходами к поддержке своей любимой команды. Иногда это было ярко и вдохновляюще, а кое-когда, к сожалению, обуславливало негатив, не избежали киевские трибуны и смертельных трагедий. Вспомним пионерскую закалку динамовской торсиды, которая в разные времена была законодателем мод на советских и постсоветских трибунах.

Выбегание на поле, массовые беспорядки (1956)

В матче между динамовцами и московскими автозаводцами ярость динамовской торсиды вызвал засчитанный гол гостей. А дело было так. О фоле киевлян на автозаводце Славе Метревели просигнализировал лайнсмен. Динамовцы сразу остановились. Но свистка от главного не было, а торпедовцы тем временем, не встретив сопротивления, забили гол в ворота хозяев, который рефери ленинградец Вячеслав Богданов ничтоже сумняшеся засчитал. Это вызвало возмущение динамовских болельщиков. Киевляне в знак протеста отказывались возобновлять игру, демонстративно выбивая мяч на трибуны. А поклонники «Динамо» несколькотысячной толпой рванули на поле для «душевного» разговора с арбитром. У Фемиды, как и у большинства футболистов получилось спрятаться в подтрибунке, а вот вратарю «Торпедо» Альберту Денисенко, убежденному, что из-за украинских корней болельщики его не тронут, повезло меньше. Немного бока намяли голкиперу. Игру остановили, а негативная энергия поклонников «Динамо» нашла свой выход в разрушениях на улице Горького (ныне – Антоновича) и Красноармейской (ныне – Большая Васильковская). Были повреждены несколько десятков автомашин, разбиты витрины магазинов, сломаны несколько деревьев в близлежащих дворах. Лишь дополнительные наряды милиции и внутренних войск утихомирили киевских тифози. Самое удивительное то, что футбольная власть тогдашнего СССР решила не обострять отношения с Киевом и постановила матч переиграть на следующий день. Переигровка снова собрала 60 000 зрителей. Все прошло без эксцессов, игра закончилась вничью, а по трибунам, кстати, прокатился слушок, мол, исходя из вчерашних событий, соперники решили скатать договорнячок, чтобы на разжигать страсти. Кто знает, может, и действительно так. Как бы то ни было, а постсталинская эпоха сделала людей более свободными, правда, кое-кто не научился пользоваться этой свободой.

Это фактически был первый в СССР такой массовый болельщицкий хаос на поле стадиона и в большом городе, вызванный футбольными событиями и обусловивший в итоге остановку матча. Тремя годами ранее несколько сотен болельщиков московского «Торпедо» на матче с тбилисским «Динамо» выбежали на поле с намерениями объяснить арбитру его неправоту. Однако это было уже после финального свистка и не вылилось в конце концов в беспорядки в городе.

Факелы (1961)

Первое чемпионство киевского «Динамо» в 1961 г. было освещено светом газетных факелов. Подобное спонтанное проявление эмоций киевских болельщиков было диковинкой для советских трибун. Такой дерзости доселе не видели ни в Москве, ни в Тбилиси, ни в Ленинграде. Так было положено начало традиции празднования чемпионств «Динамо». Помню, что и последнее союзное скудетто «Динамо» 1990 г. также имело газетно-факельный аккомпанемент. Ныне и газеты стали рудиментом досетевой эпохи, и что-то подобное на трибунах представить себе сложно. Разве что это будет заранее объявленный фан-перформанс.

Выезды в другие города (1960-е)

Почему-то фанаты «Спартака» совсем безосновательно считают себя пионерами выездного боления на территории бывшего СССР – мол, 24 июня 1977 г. красно-белые раньше всех других болельщиков выехали в другой город массово (40 человек) болеть за своих любимцев. Более того, почему-то эту мифологию поддерживают и некоторые киевляне, твердя о своих первых выездах в Москву аж в начале 1980-х. Лично знаю киевлянина, не пропустившего ни одного финала Кубка СССР с участием «Динамо» в 1960-х–1970-х гг. А впервые он добрался до Лужников в 1964 г., посетив финал «Динамо» (Киев) – «Крылья Советов» (Куйбышев). По его словам, несколько десятков болельщиков «Динамо» арендовали автобус и по дороге до Белокаменной осушили две 3-литровые банки самогона под сальцо и колбаску с огурчиками. О присутствии киевлян в Лужниках в 1960-е гг. свидетельствуют, кстати, и многочисленные баннеры на трибунах как в 1964 г., так и в 1966 г. А вот о наличии на лужниковских трибунах болельщиков «Крылышек» сведений нет, по крайней мене, мой собеседник, посетивший тот матч, не припоминает какую-то их визуальную или аудиоактивность. Так кто в бывшем СССР имел первенство по посещению выездных поединков своих любимцев?

Выстрел из ракетницы (1969)

К сожалению, в конце 1960-х на киевских трибунах произошла трагедия. Выстрелом из ракетницы был смертельно ранен болельщик, приехавший на матч в столицу из Николаева. Виновных так и не нашли… С тех пор, кстати, на Республиканском (Центральном) стадионе рефреном звучало объявление о запрете использовать сигнальные пистолеты на трибунах, хотя им нередко пренебрегали.

Самолетики (1982)

Запускали с трибун бумажные самолетики, сделанные из того, что было под рукой, в Киеве издавна. Однако в начале 1980-х, особенно запомнилось мне это в игре против московского «Торпедо» в 1982 г., эти самолетики украшали надписями-просьбами к игрокам. В частности, именно в той игре, когда «Динамо» никак не могло поразить ворота гостей, на самолетиках писали: «Евтушенко, Буряк, нужен гол!» Увы, адресаты не вняли мольбам 26-тысячной аудитории – нули остались на табло и после финального свистка.

Снежковая канонада (1985)

В первом домашнем матче киевского «Динамо» в сезоне-1985 под снежковую канонаду (в середине марта снега было еще уйма) попал недавний любимец киевской публики Леонид Буряк. Он вышел на поле тогдашнего Республиканского стадиона в футболке соперников киевского «Динамо» – московских автозаводцев. И в течение всего матча страдал от обструкции недавно еще расположенных к нему трибун. Ох, и обрушили проклятия на Леонида тогда киевские фаны! Особенно запомнился плотный, что называется, не в проредь, обстрел снежками экс-любимца во время исполнения Буряком своих фирменных угловых.

Белый голубь с синей лентой (середина 1980-х)

Красивая традиция – эхо увлечения голубятнями в киевских дворах. Перед важными матчами болельщики выпускали белого голубя с синей лентой, который кружил над трибунами под приветственные выкрики торсиды. Припоминаю, что эти голуби служили добрыми приметами для «Динамо».

Волна (1989)

Впервые на территории СССР была запущена волна на трибунах во время матча национальных сборных СССР – ГДР в Киеве. Что вызвало ее появление? В те апрельские дни центральное телевидение широко освещало чемпионат мира по хоккею в Швеции, и болельщики на этом форуме время от времени запускали по трибунам волну. Это послужило хорошей рекламой, и киевские зрители попробовали ее воспроизвести в наших условиях. Получилось суперски! Потом киевскому примеру стали следовать в других больших и малых городах страны, правда, с куда меньшим эффектом, ведь собрать 100-тысячную аудиторию тогда мог только главный стадион столицы Украины. Добавлю, что, хотя ход игры и навевал тоску на немецких болельщиков, но они охотно включились в производство фан-волны и добросовестно ее поддерживали.

Круг почета вместе с игроками, чемпионский салют (1990)

Пришли лихие 1990-е, и отечественные фаны стали осваивать западную культуру боления. Осенью 1990 г. самые активные фанаты «Динамо» совершили круг почета вместе с игроками любимой команды. Впервые в бывшем СССР! Как, собственно, впервые в честь чемпионства был дан и настоящий салют!

«Мы везде» (2010)

В эпилоге первой декады нового столетия фанаты «Динамо» устроили акцию «Мы везде» на стадионе «Оболонь» и рядом с ним. Пирошоу на крыше, применение вертикального большого баннера и использование пароплана – такого в постсоветском болении точно еще не было!

«Кореография» (2012)

Самая сложная, выражаясь по-итальянски, «кореография» на постсоветских трибунах также имела место в столице Украины в исполнении болельщиков «Динамо». Два яруса были задействованы в масштабном действе! Эмблема «Динамо» (ромб с декадно-чемпионскими звездочками) – не самая простая вещь для художественного отображения. Тем не менее, у киевских болельщиков это получилось! А саму картинку украшенных соответствующим образом трибун спустя какое-то время использовали на билетах на домашние матчи «Динамо».

«Не погаснет пламя славы» (2013)

На этой игре был, вероятно, установлен, постсоветский рекорд по количеству использованной пиротехники на трибунах. Игра состоялась через две недели после снежного апокалипсиса в столице Украины (22 марта 2013 г. в Златоверхом выпало большое количество снега, такого я не помню за полвека). И, видимо, горячая атмосфера – подсознательное желание избавиться в конце концов от снежного нашествия.

Аргентинская шиза (2016)

На чемпионский матч сезона-2015/16 с «Ворсклой» динамовские фаны подготовили аргентинский стиль боления: свистки, зонтики, воздушные шарики, серпантин, баннеры на испанском. Зажигательная поддержка вдохновила игроков на оформление очередного украинского «скудетто».

Пляжный перформанс (2019)

Фанаты превратили свои сектора в своеобразный пляж, напомнив оппонентам о победе «Динамо» в недавнем поединке за Суперкубок Украины. Креативно и позитивно! А голосование на одном из популярных мировых ультрас-порталов поставило это творчество динамовских ультрас на 3-е место в мире среди подобных инсталляций по итогам 2019 г.

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Ныне отношения динамовских ультрас с руководством клуба не самые лучшие. Стороны имеют принципиально разные взгляды не только по личности главного тренера команды, а и по некоторым другим важным вопросам. Как бы то ни было, но я уверен: трибуны «Олимпийского» на домашках «Динамо» не будут пустовать, однако будет ли царить на них поддержка команды или будет править бал антипатия к экс-наставнику «Шахтера» – тот еще вопрос. Во всяком случае, свою позицию посредством соответствующих баннеров может высказать каждый. Конечно, в рамках приличия.

Сознательно не поставил в хит-парад подсветку трибун фонариками мобильников (впервые увидел в Киеве в конце 2010-х гг., но доподлинно не знаю, было ли что-либо подобное на других стадионах раньше, потому и не рискую отдать первенство в этой области киевским трибунам), а также ретро-шизу, устроенную фанатами киевского «Динамо» на трибунах динамовской арены уже в новое время. Были использованы атрибуты 1980-х (шапочки-петушки, старые флаги, одежда, заряды и т. п.), хотя этого также на украинских трибунах никто не делал. Выглядело эффектно! Здесь, конечно, есть некоторый элемент самоцитирования (хотя и весьма стильный, чего уж там), а фанатское движение, несмотря ни на что, всегда смотрит вперед. Убежден, что с возвращением зрителей на трибуны болельщицкая фантазия неоднократно выльется в яркое благословление своих любимцев на футбольные подвиги. Скорей на трибуны, с новыми идеями, но не связанными с насилием!

Алексей РЫЖКОВ