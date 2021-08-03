Хацкевич рассказал, готов ли возглавить сборную Украины

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич ответил на вопрос о том, готов ли возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко:

«Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать — тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.

Тем более, мне кажется, что раз было принято решение не продлевать контракт с Шевченко, то у УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, так что не думаю, что все произошло спонтанно».

Напомним, в 2010-2011 годах Хацкевич уже работал ассистентом главного тренера сборной Украины. В 2014-2016 годах он возглавлял сборную Беларуси.