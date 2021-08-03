Хацкевич рассказал, готов ли возглавить сборную Украины

Пост освободился после ухода Андрея Шевченко

  • 03.08.2021 16:22
  • 2800 просмотров
  • 4 комментария
Хацкевич рассказал, готов ли возглавить сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич ответил на вопрос о том, готов ли возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко:

«Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать — тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.

Тем более, мне кажется, что раз было принято решение не продлевать контракт с Шевченко, то у УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, так что не думаю, что все произошло спонтанно».

Напомним, в 2010-2011 годах Хацкевич уже работал ассистентом главного тренера сборной Украины. В 2014-2016 годах он возглавлял сборную Беларуси.

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Источник — Sport24.ru

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romeoboss
      romeoboss, 03.08.2021 17:23
    -1
    Маркевіч
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 03.08.2021 16:44
    +4
    Главное, что мы не готовы
    Ссылка
    ares10
      ares10, 03.08.2021 16:43
    +4
    Ще Буряка забули запитати.
    Ссылка
    ares10
      ares10, 03.08.2021 16:41
    +6
    Ротань? Михайличенко? Хацкевич? Так ви вболівальників до інфаркту доведете такими кандидатурами. Краще нехай такі тренери тренерують суперників України.
    Ссылка
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