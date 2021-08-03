Стали известны лучшие игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком второго тура УПЛ сезона 2021/2022 был признан форвард «Зари» Владислав Кочергин. Вчера он оформил хет-трик в матче с «Ингульцом» и позволил своей команде победить 5:1.

Награда лучшему тренеру тура также отправилась в «Зарю». Им стал Виктор Скрипник. По итогам двух туров УПЛ на счету «Зари» 3 очка и седьмое место в турнирной таблице.

Обзор матча «Ингулец» - «Заря»: