Стали известны лучшие игрок и тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком второго тура УПЛ сезона 2021/2022 был признан форвард «Зари» Владислав Кочергин. Вчера он оформил хет-трик в матче с «Ингульцом» и позволил своей команде победить 5:1.
Награда лучшему тренеру тура также отправилась в «Зарю». Им стал Виктор Скрипник. По итогам двух туров УПЛ на счету «Зари» 3 очка и седьмое место в турнирной таблице.
Обзор матча «Ингулец» - «Заря»:
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Источник — УПЛ
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