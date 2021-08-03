СУРКИС: «Не будем возражать, если Черноморец выкупит арендованных игроков»

Президент «Динамо» - о сотрудничестве с «Черноморцем»

  • 03.08.2021 14:45
  • 1588 просмотров
  • 13 комментариев
СУРКИС: «Не будем возражать, если Черноморец выкупит арендованных игроков»
© FootBoom.com. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис не считает, что сотрудничество киевского клуба с «Черноморцем» имеет такой же формат, как сотрудничество «Шахтера» с «Мариуполем»:

- Сейчас есть критика «Динамо» и «Черноморца», потому что очень много футболистов перешло в одесский клуб из киевского. Говорят, у «Шахтера» был «Мариуполь» как фарм-клуб, а теперь и у «Динамо» есть своя фарм-команда.
– У нас нет никакого фарма. Нельзя сравнивать с «Мариуполем». Там есть действующий президент клуба, который многие годы, десятилетия вкладывал деньги в «Черноморец». И он выбрал такой путь развития. Он пригласил Мороза, и он уже как тренер пригласил футболистов.

Если бы мы хотели сделать фарм-клубом, отдали бы туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию. Мороз считает, что в долгу перед этими ребятами, которых он воспитал, и хочет вывести их на новый уровень. Поэтому взял и доверяет им.

Уверен, что «Черноморец» и эти ребята будут прогрессировать. А если у президента «Черноморца» Климова будет желание выкупить каких-то игроков – мы тоже не будем возражать. Пускай он их выкупит на постоянной основе. Но сравнивать это сегодня с каким-то фарм-клубом – просто смешно.

- Разрешат ли арендованным футболистам играть?
– Похоже, что они смогут играть. Но я вижу, что в первом матче было больше динамовцев, сейчас меньше. Результат пока один и тот же. Думаю, Мороз разберется, молодые будут подпускаться, а опытных каких-то футболистов будет находить и приглашать. Но это вопрос президента «Черноморца».

- А против «Динамо» разрешат играть арендованным футболистам?
– Я уже когда-то говорил: мы позволим играть всем, если это будет зеркально с другой стороны, со стороны нашего главного конкурента.

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Pop
      Pop, 03.08.2021 15:56
    0
    Мороз считает что он в долгу перед этими ребятами-а если у Мороза был-бы картёжный долг он бы взял в Черноморец картёжных шулеров?очередной бред
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    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 03.08.2021 15:53
    0
    Alexander Киев, 03.08.2021 15:33
    Они имеют руководство, а ты даже не имеешь мозги.
    Сашка Макеевка ? А чего радости столько , нашёл недолитую бутылку на огороде ?
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    w_o_w
      w_o_w, 03.08.2021 15:42
    +2
    1. Суркис никогда не поставит реальную цену за футболиста. Всегда хочет продать по завышенной.
    2. Черноморец никогда не купит футболистов. Работает только со свободными агентами. И потом
    расторгает контракт по обоюдному согласию.
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    bullyUA
      bullyUA, 03.08.2021 15:37
    0
    alefteev77, 03.08.2021 14:52
    Представляю, если бы Бавария отдала победителю 2-й бундеслиги - 15 игроков и главного тренера своей второй команды, а всех кто вышел из 2й в 1й лигу выгнали из команды. В Германии такое невозможно. В Украине - да, уже лет 30.
    Так в Германии клубы держатся на болельщиках. Вы себе можете представить хоть один клуб с финансированием болельщиками?
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    alefteev77
      alefteev77, 03.08.2021 15:36
    +1
    Чемпионат Украины состоит из ДК и ШД, фарм-клубов или клубов-сателитов ДК и ШД. Кто в чьей зоне влияния можно увидеть по тому, кто кому продает права на трансляции матчей.
    -
    Пока это безобразие будет продолжаться, нормального чемпионата не будет. Без честного соперничества и порядочных судей - футбола не будет, как и болельщиков на стадионах.
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    Turnok
      Turnok, 03.08.2021 15:35
    +1
    Если Суркис не считает Чернморец фарм-клубом Динамо, то давайте и Мариуполь не будем считать Арендоуполем. Или будем называть Арендоморец? Вы за что?
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    Alexander Киев
      Alexander Киев, 03.08.2021 15:33
    -1
    __Funny_Cat__, 03.08.2021 15:03
    Все по делу
    Я лично против такого развития событий
    Но Черик , в отличии от Мариуполя имеет собственное руководство .
    Они имеют руководство, а ты даже не имеешь мозги.
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    alexlozin
    online
      alexlozin, 03.08.2021 15:28
    0
    болото!!! "я доем кашу, если он съест тоже", ппц!!! когда этот маскарад в украинском футболе закончится. два клана по создавали ботов, а вы ждите прогресса в ЧУКре...
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    Chicot
    online
      Chicot, 03.08.2021 15:25
    -1
    А мы будем возражать, мнение унитазов тут вторично)
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    Fangold
      Fangold, 03.08.2021 15:17
    +1
    "- А проти «Динамо» дозволять грати орендованим футболістам?
    - Я вже колись говорив: ми дозволимо грати всім, якщо це буде дзеркально з іншого боку, з боку нашого головного конкурента."
    Короче не дозволять, а навіть якщо дозволять, то це можна кваліфікувати як договорний матч
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    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 03.08.2021 15:03
    -8
    Все по делу
    Я лично против такого развития событий
    Но Черик , в отличии от Мариуполя имеет собственное руководство .
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    KIPR ALECS
      KIPR ALECS, 03.08.2021 14:58
    +6
    alefteev77, 03.08.2021 14:52
    Представляю, если бы Бавария отдала победителю 2-й бундеслиги - 15 игроков и главного тренера своей второй команды, а всех кто вышел из 2й в 1й лигу выгнали из команды. В Германии такое невозможно. В Украине - да, уже лет 30.
    Олигархія....вона така, закон тількі для плебеїв , мораль для слабаків
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    alefteev77
      alefteev77, 03.08.2021 14:52
    +7
    Представляю, если бы Бавария отдала победителю 2-й бундеслиги - 15 игроков и главного тренера своей второй команды, а всех кто вышел из 2й в 1й лигу выгнали из команды. В Германии такое невозможно. В Украине - да, уже лет 30.
    Ссылка
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