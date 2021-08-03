СУРКИС: «Не будем возражать, если Черноморец выкупит арендованных игроков»

Президент «Динамо» Игорь Суркис не считает, что сотрудничество киевского клуба с «Черноморцем» имеет такой же формат, как сотрудничество «Шахтера» с «Мариуполем»:
- Сейчас есть критика «Динамо» и «Черноморца», потому что очень много футболистов перешло в одесский клуб из киевского. Говорят, у «Шахтера» был «Мариуполь» как фарм-клуб, а теперь и у «Динамо» есть своя фарм-команда.
– У нас нет никакого фарма. Нельзя сравнивать с «Мариуполем». Там есть действующий президент клуба, который многие годы, десятилетия вкладывал деньги в «Черноморец». И он выбрал такой путь развития. Он пригласил Мороза, и он уже как тренер пригласил футболистов.
Если бы мы хотели сделать фарм-клубом, отдали бы туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию. Мороз считает, что в долгу перед этими ребятами, которых он воспитал, и хочет вывести их на новый уровень. Поэтому взял и доверяет им.
Уверен, что «Черноморец» и эти ребята будут прогрессировать. А если у президента «Черноморца» Климова будет желание выкупить каких-то игроков – мы тоже не будем возражать. Пускай он их выкупит на постоянной основе. Но сравнивать это сегодня с каким-то фарм-клубом – просто смешно.
- Разрешат ли арендованным футболистам играть?
– Похоже, что они смогут играть. Но я вижу, что в первом матче было больше динамовцев, сейчас меньше. Результат пока один и тот же. Думаю, Мороз разберется, молодые будут подпускаться, а опытных каких-то футболистов будет находить и приглашать. Но это вопрос президента «Черноморца».
- А против «Динамо» разрешат играть арендованным футболистам?
– Я уже когда-то говорил: мы позволим играть всем, если это будет зеркально с другой стороны, со стороны нашего главного конкурента.
Источник — ПроФутбол
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2. Черноморец никогда не купит футболистов. Работает только со свободными агентами. И потом
расторгает контракт по обоюдному согласию.
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Пока это безобразие будет продолжаться, нормального чемпионата не будет. Без честного соперничества и порядочных судей - футбола не будет, как и болельщиков на стадионах.
Я лично против такого развития событий
Но Черик , в отличии от Мариуполя имеет собственное руководство .
- Я вже колись говорив: ми дозволимо грати всім, якщо це буде дзеркально з іншого боку, з боку нашого головного конкурента."
Короче не дозволять, а навіть якщо дозволять, то це можна кваліфікувати як договорний матч
Я лично против такого развития событий
Но Черик , в отличии от Мариуполя имеет собственное руководство .
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