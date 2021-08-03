Сачко уступил на старте челленджера в Чехии

Третья ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 265) выступил на турнире серии Challenger в Чехии.
В первом круге 24-летний украинец уступил пятому сеянному Ботику Ван де Зандсулпу из Нидерландов (ATP, 126).
ATP Либерец. Первый круг
Виталий Сачко - Ботик ван де Зандсулп - 3:6, 5:7
Напомним, что ранее Сачко на дошел до четвертьфинала челленджера в Италии.
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Источник — Sport.ua
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