Сачко добрался до четвертьфинала челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко добрался до четвертьфинала грунтового челленджера в итальянском Триесте. Там он в двух сетах проиграл третьему сеяному аргентинцу Томасу Этчеверри – 4:6, 4:6.

При этом борьба на турнире в Триесте для Сачко еще не завершена. Сегодня он вместе с французом Даном Аддедом также сыграет в полуфинале парного разряда с французским дуэтом Антуан Оанг/Альбано Оливетти. Начало матча – в 21:30 по Киеву.