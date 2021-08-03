Агент Довбика: «В борьбу за Артема включился и Андерлехт»

Турецкий «Трабзонспор» ведет активные переговоры по возможности покупки 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

Агент Довбика – Алексей Люндовский прокомментировал, как идет переговорный процесс с турецким клубом, а также сообщил, что на футболиста есть и другие претенденты.

«Переговоры, действительно, находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола - «Андерлехт».

Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на «флажке»», - сказал Люндовский.

В нынешнем сезоне Довбик уже провел 2 матча в рамках УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов заплатить за форварда 3,5 миллиона евро.