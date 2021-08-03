Агент Довбика: «В борьбу за Артема включился и Андерлехт»

Украинский форвард вскоре может переехать в Европу

  • 03.08.2021 11:22
  • 2183 просмотра
  • 6 комментариев
Агент Довбика: «В борьбу за Артема включился и Андерлехт»
© СК Днепр-1

Турецкий «Трабзонспор» ведет активные переговоры по возможности покупки 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

Агент Довбика – Алексей Люндовский прокомментировал, как идет переговорный процесс с турецким клубом, а также сообщил, что на футболиста есть и другие претенденты.

«Переговоры, действительно, находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола - «Андерлехт».

Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на «флажке»», - сказал Люндовский.

В нынешнем сезоне Довбик уже провел 2 матча в рамках УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов заплатить за форварда 3,5 миллиона евро.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 03.08.2021 12:28
    -1
    Ни один, уважающий себя молодой игрок не поедет играть в Турцию даже при лучших финансовых условиях, чем в Европе.
    Ссылка
    Виктор Волков
    online
      Виктор Волков, 03.08.2021 12:16
    +2
    Кто ж выведет Днепр-1 в лигу чемпионов, если продавать всех лучших игроков? Так можно оказаться внизу турнирной таблицы ЧУ.
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    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 03.08.2021 12:16
    +1
    Андерлехт ,як на мене оптимальний варіант!Наші в Туреччині не особливо грають, а от Бельгія те,що треба!
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    gajvir
      gajvir, 03.08.2021 11:47
    +2
    Поки що точно тільки одне - величезне бажання агента Довбика кудись його продати з послідуючими бонусами для агента , достовірність всього іншого - нуль.
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    samird
      samird, 03.08.2021 11:43
    +7
    Андерлехт - это интереснее, чем Турция.
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    umnuy2
      umnuy2, 03.08.2021 11:29
    +3
    ДК всякое отребье поподписовало шкурины, Рамиресы,кулачи...подпишите довбика
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