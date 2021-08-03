Сергей БУЛЕЦА: «Во втором тайме расслабились»

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца высказался после победы над «Ингульцом» (5:1) во втором туре УПЛ.

«Мы настраивались. Знали, что будет тяжело, тем более на выезде. Для нас игра сложилась хорошо в плане результата.

По игре: во втором тайме расслабились, но все равно добились своего результата», - сказал Булеца.