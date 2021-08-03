Александр ДЕНИСОВ: «Это точно повышение для Яремчука»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал переход нападающего сборной Украины Романа Яремчука из бельгийского «Гента» в португальскую «Бенфику».
«Португальский гранд вообще не привык тратить очень много денег за футболистов, они их очень хорошо продают. Это точно на пользу сборной, это точно на пользу самому Роману и можно радоваться, что наш игрок сделал шаг вперед после бельгийской части в его карьере. Это точно повышение для Романа», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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