Александр ДЕНИСОВ: «Это точно повышение для Яремчука»

Известный журналист – о трансфере украинского форварда в «Бенфику»

  • 03.08.2021 09:33
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Александр ДЕНИСОВ: «Это точно повышение для Яремчука»
© ФК Бенфика. Роман Яремчук и Руй Кошта

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал переход нападающего сборной Украины Романа Яремчука из бельгийского «Гента» в португальскую «Бенфику».

«Португальский гранд вообще не привык тратить очень много денег за футболистов, они их очень хорошо продают. Это точно на пользу сборной, это точно на пользу самому Роману и можно радоваться, что наш игрок сделал шаг вперед после бельгийской части в его карьере. Это точно повышение для Романа», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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