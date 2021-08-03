Ференцварош - Славия Прага. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Славия» Прага.

«Очень успешно игравший под руководством нашего украинского тренера Сергея Реброва «Ференцварош» в том сезоне выступал в групповом раунде Лиги чемпионов, где встречался с «Барселоной», «Ювентусом» и киевским «Динамо». Это уже успех для клубного футбола Венгрии. Сергей уехал работать в ОАЭ, а «Ференцварош» возглавил опытный австриец Петер Штегер. Команда из Будапешта успешно прошла предыдущие раунды квалификации Лиги чемпионов, выиграв все четыре матча у «Приштины» и «Жальгириса».

Сильных соперников у «Ференцвароша» еще не было. Но 31 июля в первом туре нового сезона чемпионата Венгрии «Ференцварош» уступил дома «Кишварде» (1:2). А на носу у команды из Будапешта игра с чемпионом Чехии «Славией», которую возглавляет Йиндржих Трпишовский. Два стартовых матча чемпионата Чехии «Славия» выиграла и теперь она мечтает играть в групповом раунде Лиги чемпионов.

Я вижу относительно равные шансы обеих команд, хотя, я уверен, что дома венгерская команда одержит победу. Уровень игроков «Ференцвароша» заслуживает уважения. Я внимательно посмотрел составы обеих команд, но не в обиду «Славии» у нее нет громких имен. Это очень организованная и дисциплинированная команда. Я бы у них отметил румына Станчу и чеха Масопуста.

В обеих командах играют украинцы. В «Ференцвароше» это Зубков и Харатин, а в «Славии» Качараба. Кстати в сезоне 2014/2015 Тараса Качарабу «Шахтер» отдавал мне в аренду в «Говерлу». Я ему доверял, он у меня играл. Я желаю удачи нашим украинским футболистам и хорошей игры обеим командам.

Парадоксальная вещь! До изучения команд я думал, что у «Славии» шансы выше. Сейчас могу сказать, что шансы выше у «Ференцвароша» и, наверное, команда из Будапешта – фаворит этого противостояния», - сказал Грозный.

Матч «Ференцварош» - «Славия» Прага состоится 4-го августа. Начало встречи в 21:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.