Ференцварош - Славия Прага. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 03.08.2021 05:43
  • 190 просмотров
  • 0 комментариев
Ференцварош - Славия Прага. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Ференцварош

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Славия» Прага.

«Очень успешно игравший под руководством нашего украинского тренера Сергея Реброва «Ференцварош» в том сезоне выступал в групповом раунде Лиги чемпионов, где встречался с «Барселоной», «Ювентусом» и киевским «Динамо». Это уже успех для клубного футбола Венгрии. Сергей уехал работать в ОАЭ, а «Ференцварош» возглавил опытный австриец Петер Штегер. Команда из Будапешта успешно прошла предыдущие раунды квалификации Лиги чемпионов, выиграв все четыре матча у «Приштины» и «Жальгириса».

Сильных соперников у «Ференцвароша» еще не было. Но 31 июля в первом туре нового сезона чемпионата Венгрии «Ференцварош» уступил дома «Кишварде» (1:2). А на носу у команды из Будапешта игра с чемпионом Чехии «Славией», которую возглавляет Йиндржих Трпишовский. Два стартовых матча чемпионата Чехии «Славия» выиграла и теперь она мечтает играть в групповом раунде Лиги чемпионов.

Я вижу относительно равные шансы обеих команд, хотя, я уверен, что дома венгерская команда одержит победу. Уровень игроков «Ференцвароша» заслуживает уважения. Я внимательно посмотрел составы обеих команд, но не в обиду «Славии» у нее нет громких имен. Это очень организованная и дисциплинированная команда. Я бы у них отметил румына Станчу и чеха Масопуста.

В обеих командах играют украинцы. В «Ференцвароше» это Зубков и Харатин, а в «Славии» Качараба. Кстати в сезоне 2014/2015 Тараса Качарабу «Шахтер» отдавал мне в аренду в «Говерлу». Я ему доверял, он у меня играл. Я желаю удачи нашим украинским футболистам и хорошей игры обеим командам.

Парадоксальная вещь! До изучения команд я думал, что у «Славии» шансы выше. Сейчас могу сказать, что шансы выше у «Ференцвароша» и, наверное, команда из Будапешта – фаворит этого противостояния», - сказал Грозный.
Матч «Ференцварош» - «Славия» Прага состоится 4-го августа. Начало встречи в 21:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности