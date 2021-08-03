Спарта Прага – Монако. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» Прага – «Монако».

«В прошлом сезоне чемпионата Чехии «Спарта» финишировала второй вслед за земляками «Славией», уступив ей 12 очков. Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Спарта» встретилась с хорошей играющей командой венским «Рапидом». В гостях пражане уступили 1:2, а дома победили 2:0. У «Спарты» очень напряженный график, так как у них уже начался чемпионат Чехии. Два первых матча сезона они уже выиграли у «Сигмы» (3:2) и у «Слована» (5:0). У «Спарты» главный тренер это достаточно опытный 57-летний специалист Павел Врба, который тренировал такие клубы, как «Жилина», «Анжи», «Виктория» Пльзень, «Лудогорец». С февраля 2021-го года он возглавил «Спарту». Кстати он в свое время 2,5 года тренировал сборную Чехии, а до этого молодежку чехов. Капитан команды у пражан 32-летний Боржек Дочкал. Это опытный футболист, который играет за сборную Чехии и который поиграл за ряд различных хороших клубов. Вратарь «Спарты» 34-летний румын Флорин Ницэ. Есть у них и датчанин Ниельсен, и швед Карлссон и норвежец Виндхейм. Выступают за «Спарту» также словаки.

Команды из Чехии традиционно сильны кондиционно, хорошо прессингуют, ведут единоборства, успешно действуют на опережениях. Но также много и фолят. Чехи много наносят ударов по воротам соперника, хороши на втором этаже и стандартах. Они очень духовиты и характерны. Всем с ними сложно играть.

Соперник у «Спарты» очень сильный. «Монако» с хорватским тренером Нико Ковачем в прошлом сезоне Лиги 1 стал третьим. Также они стали лучшей домашней командой Лиги 1, но по гостевым поединкам они четвертые.

Французская Лига 1 стартует 6 августа. Матч в Праге для монегасков будет первым официальным в новом сезоне. Костяк «Монако» составляют высококвалифицированные игроки. Это опытный испанец Сеск Фабрегас, португалец Желсон Мартинш, россиянин Александр Головин, защитник сборной Франции Джибриль Сидибе, нападающий французской сборной Виссам Бен Йеддер, нападающий сборной Германии Кевин Волланд, сенегалец Крепен Диатта.

Класс игроков «Монако» выше, чем у футболистов «Спарты». Но кондиции и и характер выше у пражского клуба. Дома пражане, как минимум, не проиграют. Но по итогам двухматчевого противостояния шансы пройти дальше у монегасков выше», - сказал Грозный.

Матч «Спарта» Прага – «Монако» состоится 3-го августа. Начало встречи в 20:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.