Владислав КОЧЕРГИН: «Сегодня все совпало, хорошо играли и победили»

Полузащитник «Зари» оформил хет-трик в матче с «Ингульцом»

  • 03.08.2021 03:27
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Владислав КОЧЕРГИН: «Сегодня все совпало, хорошо играли и победили»
© ФК Заря. Владислав Кочергин

«Заря» разгромила «Ингулец» (5:1) во втором туре УПЛ. Хавбек луганчан Владислав Кочергин отметился хет-триком. После матча футболист прокомментировал победу.

«Очень приятно, что удалось сегодня сделать хет-трик. Главное, что мы выиграли, потому что в 1-м туре вроде играли неплохо, но уступили. Сегодня совпало, что хорошо играли и победили в матче.

Конечно, быстрый гол всегда много решает. Соперник начинает открываться, и у нас появляется больше пространства. Сложнее вскрывать, когда вся команда стоит в обороне.

Хорошо, когда с большим счетом выигрываешь, это поднимает настроение, каждый чувствует уверенность», — сказал Кочергин. 

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Источник — Футбол 1/2/3

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