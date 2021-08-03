Спартак – Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» Москва – «Бенфика».
«Спартак» новый сезон в Премьер-лиге России начал с поражения от «Рубина» (0:1) и победы над «Крыльями Советов» (1:0). В Португалии чемпионат еще не начинался. Для обеих команд это будет первая игра в новом сезоне еврокубков.
В рейтинге коэффициентов УЕФА «Спартак» идет на 89-м месте, а «Бенфика» расположилась на 24-й позиции.
Для «Спартака» «Бенфика» это очень сильный соперник. Я считаю лиссабонскую команду фаворитом этого противостояния. Хотя «Спартак» уже провел несколько официальных матчей и может находиться в лучшем тонусе. Но, я считаю, что «Бенфика» уже в первой игре обеспечит себе хороший результат и, как минимум, не проиграет в Москве. Поставлю на ничейный результат», - сказал Бартулович.
Матч «Спартак» Москва – «Бенфика» состоится 4-го августа. Начало встречи в 20:00.
Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».
Младен Бартулович, Sport.ua
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