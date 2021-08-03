Вашингтон. Марченко завершил выступления в первом раунде турнира

Украинский теннисист Илья Марченко (№157 ATP) уступил Маркосу Хирону в первом круге турнира ATP Tour 500 в Вашингтоне и покинул соревнования
Вашингтон. Первый круг
Маркос Хирон (США) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 6:4, 7:6 (7:1)
Напомним, что в квалификации Марченко обыграл Иво Карловича из Хорватии.
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Источник — Sport.ua
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