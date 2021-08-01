Вашингтон. Марченко обыграл Карловича в квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко (№158 ATP) стартовал с победы в квалификации турнира ATP Tour 500 в Вашингтоне.
В полуфинале отбора Марченко, посеянный под седьмым номером, одолел Иво Карловича из Хорватии (№203 ATP).
Вашингтон. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Иво Карлович (Хорватия) – 6:3, 6:7(10), 6:3
В следующем раунде Марченко встретится с четвертым сеяным Максимом Кресси из США (№153 ATP).
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Источник — Sport.ua
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