Генк – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Генк» – «Шахтер».

«Генк» стартовал в новом сезоне ничейным поединком со «Стандардом» (1:1) и проигрышным матчем с «Остенде» (3:4). «Шахтер» в новом сезоне УПЛ победил в двух первых матчах.

Впервые в истории встретятся на поле «Генк» и «Шахтер», которые в прошлом сезоне финишировали вторыми во внутренних чемпионатах. В рейтинге коэффициентов УЕФА «Генк» идет на 55-м месте, а «Шахтер» расположился на 18-й позиции.

Очень интересный матч нас ожидает. Думаю, что «Шахтеру» просто не будет, но они фавориты этой встречи. Я думаю, что украинская команда уже в первой игре обеспечит себе позитивный результат и обыграет «Генк» на выезде. «Шахтер» совершил очень качественные трансферы этим летом и, я думаю, у них цели самые высокие. «Шахтер» хочет дойти до группового этапа Лиги чемпионов и «Генк» не должен им помешать в этом», - сказал Бартулович

Матч «Генк» – «Шахтер» состоится 3-го августа. Начало встречи в 21:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».