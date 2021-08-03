Генк – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Известный эксперт поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов

  • 03.08.2021 02:18
  • 122 просмотра
  • 0 комментариев
Генк – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Шахтер Донецк

Капитан «Ингульца» Младен  Бартулович сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Генк» – «Шахтер».

«Генк» стартовал в новом сезоне ничейным поединком со «Стандардом» (1:1) и проигрышным матчем с «Остенде» (3:4). «Шахтер» в новом сезоне УПЛ победил в двух первых матчах.

Впервые в истории встретятся на поле «Генк» и «Шахтер», которые в прошлом сезоне финишировали вторыми во внутренних чемпионатах. В рейтинге коэффициентов УЕФА «Генк» идет на 55-м месте, а «Шахтер» расположился на 18-й позиции.

Очень интересный матч нас ожидает. Думаю, что «Шахтеру» просто не будет, но они фавориты этой встречи. Я думаю, что украинская команда уже в первой игре обеспечит себе позитивный результат и обыграет «Генк» на выезде. «Шахтер» совершил очень качественные трансферы этим летом и, я думаю, у них цели самые высокие. «Шахтер» хочет дойти до группового этапа Лиги чемпионов и «Генк» не должен им помешать в этом», - сказал Бартулович

Матч «Генк» – «Шахтер» состоится 3-го августа. Начало встречи в 21:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности