Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Первые четыре тура – соперники не уровень Ингульца»

«Заря» разгромила «Ингулец» (5:1) во втором туре УПЛ. Главный тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко высказался об этом поединке.

«Календарь не выбираем – со всеми придется играть. У нас так попало – сначала «Шахтер», сейчас «Заря», потом «Десна» и «Динамо». Не пожелаешь такого календаря никому.

Сейчас у нас новая команда, нужно много времени, чтобы подвести все к общему знаменателю, но проблески были. В обороне команда очень слабо отыграла.

Нужно время – мы работаем каждый день, чтобы становиться лучше. Первые 4 тура – очень серьезные команды. Это явно не уровень «Ингульца». Будем стремиться и работать, чтобы в следующих играх стать серьезным коллективом», - сказал Лавриненко.