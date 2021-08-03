Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Первые четыре тура – соперники не уровень Ингульца»

Наставник «Ингульца» разочарован поражением от «Зари»

  • 03.08.2021 01:55
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Первые четыре тура – соперники не уровень Ингульца»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

«Заря» разгромила «Ингулец» (5:1) во втором туре УПЛ. Главный тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко высказался об этом поединке.

«Календарь не выбираем – со всеми придется играть. У нас так попало – сначала «Шахтер», сейчас «Заря», потом «Десна» и «Динамо». Не пожелаешь такого календаря никому.

Сейчас у нас новая команда, нужно много времени, чтобы подвести все к общему знаменателю, но проблески были. В обороне команда очень слабо отыграла.

Нужно время – мы работаем каждый день, чтобы становиться лучше. Первые 4 тура – очень серьезные команды. Это явно не уровень «Ингульца». Будем стремиться и работать, чтобы в следующих играх стать серьезным коллективом», - сказал Лавриненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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