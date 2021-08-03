Остап МАРКЕВИЧ: «Подпишет ли отец контракт? Он принимает решение сам»

Мирон Маркевич является главным кандидатом на пост наставника сборной

  • 03.08.2021 00:59
  • 358 просмотров
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Подпишет ли отец контракт? Он принимает решение сам»
© УАФ. Мирон Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич ответил на вопрос, может ли его отец Мирон Маркевич возглавить сборную Украины:

«Мы с ним общались вчера. Я же не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры, но конкретики не было.

Нужно сопоставлять желание и ситуацию, которая не очень простая, на мой взгляд. Положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства. 

Подпишет ли отец контракт? Он – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как он решит, так и будет».

Ребров заменит Шевченко на посту наставника сборной? Или Маркевич?

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    SuperleagueUkraine
      SuperleagueUkraine, 03.08.2021 02:02
    0
    Если подпишет, то снова нытики набегут и будут плакать какой плохой тренер.
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