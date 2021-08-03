Остап МАРКЕВИЧ: «Подпишет ли отец контракт? Он принимает решение сам»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич ответил на вопрос, может ли его отец Мирон Маркевич возглавить сборную Украины:

«Мы с ним общались вчера. Я же не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры, но конкретики не было.

Нужно сопоставлять желание и ситуацию, которая не очень простая, на мой взгляд. Положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства.

Подпишет ли отец контракт? Он – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как он решит, так и будет».

Ребров заменит Шевченко на посту наставника сборной? Или Маркевич?