Остап МАРКЕВИЧ: «Подпишет ли отец контракт? Он принимает решение сам»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич ответил на вопрос, может ли его отец Мирон Маркевич возглавить сборную Украины:
«Мы с ним общались вчера. Я же не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры, но конкретики не было.
Нужно сопоставлять желание и ситуацию, которая не очень простая, на мой взгляд. Положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства.
Подпишет ли отец контракт? Он – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как он решит, так и будет».
Ребров заменит Шевченко на посту наставника сборной? Или Маркевич?
Источник — Футбол 1/2/3
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