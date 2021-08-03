Генк – Шахтер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Генк» – «Шахтер».

«У «Шахтера» прошла смена тренера. Вместо Луиша Каштру пришел Роберто Де Дзерби. Также ряды «горняков» пополнили Педриньо, Марлон и Траоре. У «Шахтера» будет внесен ряд коррективов в игровую модель, так как большинство футболистов быстры, молоды, амбициозны, как и Де Дзерби. Есть у «горняков» и опытные игроки, а также воспитанники.

У меня нет и малейших сомнений в победе «Шахтера» над «Генком». Все аргументы в пользу «Шахтера». У «Генка» тренером является 54-летний нидерландский специалист Джон ван ден Бром. Сезон они начали с поражения в Суперкубке от «Брюгге» (2:3). В чемпионате Бельгии они сыграли 1:1 со «Стандардом» и проиграли 3:4 «Остенде». У «Генка» огромные проблемы в обороне и в организации командных действий без мяча. «Шахтер» значительно выше по классу исполнительского мастерства, футболистов и организации игры. Игра будет достаточно интересной со стороны «Шахтера». Они забьют столько, сколько захотят. Эти слова ни в коем случае не расслабят «Шахтер», потому что они очень серьезно настроены.

Уровень футболистов и игры «Шахтера» значительно выше уровня «Генка». Я уверен, что в обоих матчах «Шахтер» выиграет. Тут у меня сомнений нет и на полмикрона», - сказал Грозный.

Матч «Генк» – «Шахтер» состоится 3-го августа. Начало встречи в 21:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.