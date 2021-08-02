ВИДЕО. Царский момент. Как Селезнев исполнил удар за Минай в стиле Златана

В матче 2-го тура УПЛ «Минай» переиграл «Александрию» со счетом 1:0

  • 02.08.2021 21:30
  • 872 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Царский момент. Как Селезнев исполнил удар за Минай в стиле Златана
© ФК Минай. Евгений Селезнев

В матче 2-го тура УПЛ «Минай» переиграл «Александрию» со счетом 1:0.

Интересный эпизод произошел в концовке 1-го тайма. Форвард Евгений Селезнев исполнил шикарный удар за «Минай» с разворота, в стиле Златана Ибрагимовича. Однако гола не случилось, голкипер спас команду гостей.

ВИДЕО. Царский момент. Как Селезнев исполнил удар за Минай в стиле Златана (с 01:30)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
      odiniznashih, 02.08.2021 21:41
    -2
    Главное, чтобы арбитры нормально пенальти ставили, а то не догнать бомбардиров.
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