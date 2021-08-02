В матче 2-го тура УПЛ «Минай» переиграл «Александрию» со счетом 1:0.
Интересный эпизод произошел в концовке 1-го тайма. Форвард Евгений Селезнев исполнил шикарный удар за «Минай» с разворота, в стиле Златана Ибрагимовича. Однако гола не случилось, голкипер спас команду гостей.
ВИДЕО. Царский момент. Как Селезнев исполнил удар за Минай в стиле Златана (с 01:30)
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Источник — Sport.ua
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