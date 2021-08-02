ВИДЕО. Быстрый дубль Кочергина в ворота Ингульца

Два быстрых гола от игрока «Зари»

  • 02.08.2021 20:19
  • 1788 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Быстрый дубль Кочергина в ворота Ингульца
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Сегодня «Заря» в заключительном матче второго тура УПЛ на выезде играет с «Ингульцом». Уже на 7-й минуте гости вели со счетом 2:0 – два гола в течение двух минут забил Владислав Кочергин.

Первый гол Кочергина (6-я минута):

Второй гол Кочергина (7-я минута):

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
      odiniznashih, 02.08.2021 21:34
    0
    savant, 02.08.2021 20:58
    Для меня большей загадкой является что он до сих пор сборной не подходит, чем он уступает, к примеру, тому же Зубкову, не говоря уже о других "туристах" там? но это уже вопрос будет к новому тренеру...
    Чего ты хочешь, ну не видел Шева его в своей команде))
    Посмотрим, что будет в сборной при новом тренере
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 02.08.2021 20:58
    +1
    samird, 02.08.2021 20:46
    Для меня просто необъяснимой загадкой является то, что Кочергин до сих пор не пошел на повышение. В условной Бельгии он вполне может повторить путь Малиновского - у парня есть отличные задатки.
    Для меня большей загадкой является что он до сих пор сборной не подходит, чем он уступает, к примеру, тому же Зубкову, не говоря уже о других "туристах" там? но это уже вопрос будет к новому тренеру...
    Ссылка
    samird
      samird, 02.08.2021 20:46
    +1
    Для меня просто необъяснимой загадкой является то, что Кочергин до сих пор не пошел на повышение. В условной Бельгии он вполне может повторить путь Малиновского - у парня есть отличные задатки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности