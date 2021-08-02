ВИДЕО. Быстрый дубль Кочергина в ворота Ингульца

Сегодня «Заря» в заключительном матче второго тура УПЛ на выезде играет с «Ингульцом». Уже на 7-й минуте гости вели со счетом 2:0 – два гола в течение двух минут забил Владислав Кочергин.

Первый гол Кочергина (6-я минута):

Второй гол Кочергина (7-я минута):