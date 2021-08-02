Роналду просится назад в Реал. Но мадридцы хотят Мбаппе

Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть «Ювентус» нынешним летом. Весной представители португальского форварда уже предлагали его услуги «Реалу», но тогда президент мадридского клуба Флорентино Перес был против.

Сейчас окружение Роналду предприняло вторую попытку предложить услуги форварда «Реалу». Роналду надеется, что назначение на пост главного тренера мадридцев Карло Анчелотти повысит его шансы на возвращение. У 36-летнего португальца сложились прекрасные отношения с итальянским тренером.

При этом «Реал» не горит желанием возвращать Роналду. Приоритетом для клуба является подписание Килиана Мбаппе. А вот ПСЖ, в случае ухода француза, может обратить свое внимание на Роналду.

Роналду уже выступал за «Реал» в 2009-2018 годах, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории «сливочных».

Ранее «Ювентус» отказался от продления контракта с Роналду. Соглашение истекает летом 2022 года.