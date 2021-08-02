ФОТО. Открытая тренировка Шахтера перед матчем с Генком

Завтра, 3 августа «Шахтер» проведет первый, выездной матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Генка». Начало - в 21:00 по Киеву.
Сегодня подопечные Роберто Де Дзерби провели открытую тренировку на стадионе соперника:
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Источник — Sport.ua
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