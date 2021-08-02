Ингулец – Заря. Известны стартовые составы

Команды закрывают программу второго тура УПЛ

  • 02.08.2021 18:46
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Ингулец – Заря. Известны стартовые составы
© ФК Заря Луганск

Сегодня, 2 августа «Ингулец» во втором туре УПЛ принимает «Зарю». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Гальчук, Салем, Запорожец, Полегенько, Коробенко, Ситало, Шышка, Павлов, Опанасенко, Ковалев, Стефен

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имеренков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Булеца, Громов, Шахаб, Аллахьяр

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Источник — УПЛ

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