Ингулец – Заря. Известны стартовые составы

Сегодня, 2 августа «Ингулец» во втором туре УПЛ принимает «Зарю». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ингулец»: Гальчук, Салем, Запорожец, Полегенько, Коробенко, Ситало, Шышка, Павлов, Опанасенко, Ковалев, Стефен
«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имеренков, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Булеца, Громов, Шахаб, Аллахьяр
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.