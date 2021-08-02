Хто стане тренером збірної? Favbet назвав фаворитів!

У неділю як грім серед ясного неба пролунала новина - Андрій Шевченко залишає збірну України! Спершу це були просто слова самого Шевченка в соц.мережах, але потім з’явилася і офіційна реакція УАФ на те, що відбувається. Достеменно невідомо, що саме стало причиною рішення Шеви. Звучать різні причини, і фінансові і особисті. Як би там не було, на наступні матчі відбору на ЧС-2022 Україну виведе новий тренер. І експерти Favbet вже назвали свого фаворита.

На перший погляд дивно, але найкращі шанси стати головним тренером збірної у Мирона Маркевича. 70-річний фахівець після розвалу Дніпра 5 років тому по суті відійшов від активної тренерської діяльності. Останні роки він працював чиновником в УАФ. І зараз багато в чому від нього і залежатиме, кого виберуть на пост головного тренера. У 2012 році після невдалого старту у відборі на Чемпіонат світу Михайло Фоменко по суті призначив сам себе і це навіть майже допомогло вийти на турнір. Не виключено, що цього разу буде те ж саме

Другим фаворитом вважається Сергій Ребров. Багато хто чекав, що саме Ребров в майбутньому замінить Шевченка на посаді головного тренера. Можливо, в 2022 році. Але кілька місяців тому Ребров несподівано залишив Ференцварош і прийняв клуб Аль-Айн з ОАЕ. Не найбільш очевидний вибір для молодого амбітного тренера. Можна не сумніватися, що робота в збірній України йому була б набагато цікавіше. Але зараз у Реброва діючий контракт з Аль-Айн і складно повірити в те, що він кине клуб прямо зараз.

Претендентами другого ешелону можна назвати Романа Григорчука, Руслана Ротаня та Віктора Скрипника. На користь Григорчука говорить той факт, що він зараз вільний після того, як залишив Шахтар Солігорськ. Скрипник залишається в Зорі, але є впевненість, що якщо йому реально запропонують стати головним тренером збірної, то він не відмовить. А ось наявність Ротаня в цьому списку трохи дивує, враховуючи, що він відверто провалив роботу з молодіжною збірною.

Не будемо зовсім виключати і вірогідність того, що УАФ піде на умови Шевченка і той повернеться в збірну. Все таки йти Андрію просто нікуди. Його цікавлять клуби рівня Мілана, але вільних вакансій там зараз немає. Тож все ще можливо. Обирай свого фаворита на посаду головного тренера разом з Favbet і будь в середині гри.