Хто стане тренером збірної? Favbet назвав фаворитів!

На перший погляд дивно, але найкращі шанси стати головним тренером збірної у Мирона Маркевича

  • 02.08.2021 17:49
  • 1773 просмотра
  • 11 комментариев
Хто стане тренером збірної? Favbet назвав фаворитів!
© Getty Images/Global Images Ukraine

У неділю як грім серед ясного неба пролунала новина - Андрій Шевченко залишає збірну України! Спершу це були просто слова самого Шевченка в соц.мережах, але потім з’явилася і офіційна реакція УАФ на те, що відбувається. Достеменно невідомо, що саме стало причиною рішення Шеви. Звучать різні причини, і фінансові і особисті. Як би там не було, на наступні матчі відбору на ЧС-2022 Україну виведе новий тренер. І експерти Favbet вже назвали свого фаворита.

На перший погляд дивно, але найкращі шанси стати головним тренером збірної у Мирона Маркевича. 70-річний фахівець після розвалу Дніпра 5 років тому по суті відійшов від активної тренерської діяльності. Останні роки він працював  чиновником в УАФ. І зараз багато в чому від нього і залежатиме, кого виберуть на пост головного тренера. У 2012 році після невдалого старту у відборі на Чемпіонат світу Михайло Фоменко по суті призначив сам себе і це навіть майже допомогло вийти на турнір. Не виключено, що цього разу буде те ж саме

Другим фаворитом вважається Сергій Ребров. Багато хто чекав, що саме Ребров в майбутньому замінить Шевченка на посаді головного тренера. Можливо, в 2022 році. Але кілька місяців тому Ребров несподівано залишив Ференцварош і прийняв клуб Аль-Айн з ОАЕ. Не найбільш очевидний вибір для молодого амбітного тренера. Можна не сумніватися, що робота в збірній України йому була б набагато цікавіше. Але зараз у Реброва діючий контракт з Аль-Айн і складно повірити в те, що він кине клуб прямо зараз. 

Претендентами другого ешелону можна назвати Романа Григорчука, Руслана Ротаня та Віктора Скрипника. На користь Григорчука говорить той факт, що він зараз вільний після того, як залишив Шахтар Солігорськ. Скрипник залишається  в Зорі, але є впевненість, що якщо йому реально запропонують стати головним тренером збірної, то він не відмовить. А ось наявність Ротаня в цьому списку трохи дивує, враховуючи, що він відверто провалив роботу з молодіжною збірною.

Не будемо зовсім виключати і вірогідність того, що УАФ піде на умови Шевченка і той повернеться в збірну. Все таки йти Андрію просто нікуди. Його цікавлять клуби рівня Мілана, але вільних вакансій там зараз немає. Тож все ще можливо. Обирай свого фаворита на посаду головного тренера разом з Favbet і будь в середині гри.

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ares10
    online
      ares10, 02.08.2021 18:44
    0
    Jeka Lukashin, 02.08.2021 18:42
    "Лесик" подойдёт как никто другой
    а Ротань? По ідеї ще це "кращий варіант"
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 02.08.2021 18:42
    0
    "Лесик" подойдёт как никто другой
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.08.2021 18:39
    0
    Любит-не любит ... Какой-то рамашка палучаеца...(с)
    Ссылка
    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 02.08.2021 18:38
    0
    Надеюсь про Ротаня эта так чисто поржать?!
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 02.08.2021 18:36
    0
    avtv5555, 02.08.2021 18:08
    Да нужно уговорить Шевченко, До матча с Казахстаном меньше месяца и новому тренеру будет сложно поставить игру. Если он откажется то лучший кандидат Маркевич, он приверженец атакующего стиля игры. ту которую ставил предыдущий тренер. Ротань лузер.и говорить не о чем .Григочук,- а чего он добился?. Ребров конечно лучшая кандидатура, но кто его отпустит.
    Григорчук чого добився? Ну хоча б еврокубкова весна із Чорноморцем? Хто ще таке робив? Чи Астана у груповому раунді ліги Европи де була перемога над Манчестер Юнайдед хіба не досягнення? Майже із всіма командами був прогрес у результатах.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 02.08.2021 18:31
    0
    Олег Мандрівник, 02.08.2021 18:03
    А почему в списке нет Зидана, Клоппа, Гвардиолы?
    А хіба в них є шанси проти Ротаня ?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 02.08.2021 18:24
    0
    Олег Мандрівник, 02.08.2021 18:03
    А почему в списке нет Зидана, Клоппа, Гвардиолы?
    не достойні вони такої команди !
    Ссылка
    wadim Martyniuk
      wadim Martyniuk, 02.08.2021 18:23
    +2
    Ротань молодіжку довів до пуття , тепер за національну команду візьметься
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 02.08.2021 18:08
    0
    Да нужно уговорить Шевченко, До матча с Казахстаном меньше месяца и новому тренеру будет сложно поставить игру. Если он откажется то лучший кандидат Маркевич, он приверженец атакующего стиля игры. ту которую ставил предыдущий тренер. Ротань лузер.и говорить не о чем .Григочук,- а чего он добился?. Ребров конечно лучшая кандидатура, но кто его отпустит.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 02.08.2021 18:06
    0
    Если украинца, то скорее всего Григорчук.
    Он как то кстати, как раз под уход Шевченко, вернулся в Украину.
    У его сына проблемы со здоровьем, а тренер сборной должность более-менее со свободным графиком.
    Хотя возможно, болезнь сына только повод, а переговоры с ним уже проведены.
    Ведь уже знали,что Шева уходит.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 02.08.2021 18:03
    -2
    А почему в списке нет Зидана, Клоппа, Гвардиолы?
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