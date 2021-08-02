ПСВ Эйндховен

Во вторник, 3-го августа, на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным ПСВ и датским «Мидтьюлландом». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Арбитром встречи будет россиянин Сергей Карасев.

Победитель этого противостояния в следующем раунде квалификации встретится с сильнейшим в паре «Спартак» - «Бенфика».

ПСВ

«Красно-белые» являются однозначными фаворитами противстояния. ПСВ, который по итогам минувшего сезона чемпионата Нидерландов занял второе место, уже прошел одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Рогера Шмидта дважды уверенно переиграли турецкий «Галатасарай» с общим счетом 7:2. Что касается чемпионата Нидерландов, то он стартует лишь на следующей неделе, но 7 августа ПСВ предстоит провести поединок за Суперкубок страны против «Аякса».

В первом матче против «Галатасарая» особо отметились Эран Захави, который сделал хет-трик и Марио Гетце, оформивший дубль. Во втором поединке точными ударами отметились Чуквунонсо Мадуэке и Марко Ван Гинкел. Состав у ПСВ подобрался отличный, поэтому команда вправе рассчитывать на выход в групповую стадию главного европейского турнира.

В матче против «Мидтьюлланда» точно не примет участие защитник Оливье Боскальи, который был удален в поединке с «Галатасараем».

«Мидтьюлланд»

Вице-чемпион Дании также уже преодолел один рубеж на пути к групповому этапу самого престижного клубного турнира Европы. Команда из Хернинга по итогам двух встреч оказалась сильнее шотландского «Селтика». Обе игры завершились вничью, однако «волки» смогли вырвать победу в овертайме благодаря точному удару Рафаэля Онидики.

Что касается чемпионата Дании, то «Мидтьюлланд» в трех матчах набрал шесть очков. Команда Бо Хенриксена проиграла «Оденсе», но выиграла у «Ольборга» и «Виборга». Она занимает второе место в турнирной таблице, но понятное дело, что там вся борьба еще впереди.

За «Мидтьюлланд» продолжает выступать Эрик Святченко, имеющий украинские корни. В 2014 году поднимался вопрос о возможном приглашении защитника в сборную Украины, но он сделал выбор в пользу датской национальной команды, за которую уже провел пять матчей.

История встреч

Это будет первое очное противостояние команд.

Ориентировочные составы

ПСВ: Дроммель, Мвене, Рамальо, Макс, Виргевер, Ван Гинкел, Сангаре, Гетце, Вертенссе, Захави, Брума.

«Мидтьюлланд»: Лоссль, Андерссон, Дальсгорд, Святченко, Паулиньо, Жуниньо, Эвандер, Мабиль, Матос, Брумадо, Систо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

3 августа, вторник