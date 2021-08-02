Лучи – 72 года. Устав УАФ обязывает его уйти на пенсию

Итальянский специалист должен покинуть должность руководителя комитета арбитров УАФ

  • 02.08.2021 16:55
  • 779 просмотров
  • 6 комментариев
Лучи – 72 года. Устав УАФ обязывает его уйти на пенсию
© УАФ. Лучано Лучи

Куратору украинского арбитража Лучано Лучи сегодня, 2 августа, исполнилось 72 года.

Согласно статьи 14, пункта 3 устава УАФ 2017 года, с сегодняшнего дня итальянский специалист должен быть освобожден от исполнения своих полномочий.

Дело в том, что когда должностному лицу исполняется 72 года, его полномочия прекращаются в этот же день.

Тем не менее, на сайте Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи все еще указан главой комитета арбитров.

Лучи возглавляет комитет арбитров УАФ с лета 2015 года. До этого он 5 лет был ассистентом предыдущего руководителя комитета Пьерлуиджи Коллины.

В конце мая сообщалось, УАФ продлила контракт с Лучи на один год.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 02.08.2021 17:12
    0
    Уря!!! Старого пердуна наконец-то не будет в УАФ, неужели, поздравляю деда с увольнением
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 02.08.2021 17:10
    +1
    Луччі go home
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 02.08.2021 17:06
    +3
    Вали в свою Італію... І павелку з баранкою прихвати!!!
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 02.08.2021 17:04
    +4
    може йти і на три букви
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 17:02
    +4
    Лучи домой!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 17:00
    +2
    Ничего подобного выглядит он на 70.
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