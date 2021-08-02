Лучи – 72 года. Устав УАФ обязывает его уйти на пенсию

Куратору украинского арбитража Лучано Лучи сегодня, 2 августа, исполнилось 72 года.
Согласно статьи 14, пункта 3 устава УАФ 2017 года, с сегодняшнего дня итальянский специалист должен быть освобожден от исполнения своих полномочий.
Дело в том, что когда должностному лицу исполняется 72 года, его полномочия прекращаются в этот же день.
Тем не менее, на сайте Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи все еще указан главой комитета арбитров.
Лучи возглавляет комитет арбитров УАФ с лета 2015 года. До этого он 5 лет был ассистентом предыдущего руководителя комитета Пьерлуиджи Коллины.
В конце мая сообщалось, УАФ продлила контракт с Лучи на один год.
Источник — Sport.ua
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