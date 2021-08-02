У Бенфики проблемы с финансами – это шанс для Шахтера в трансфере Гримальдо

Португальская «Бенфика» испытывает определенные финансовые проблемы, из-за чего может охотнее пойти на продажу некоторых своих футболистов, в том числе 25-летнего левого фулбека Алехандро Гримальдо.

Два сезона назад лиссабонский клуб требовал за Гримальдо 50 миллионов евро, а сейчас готов отпустить защитника по «себестоимости» - за 20 миллионов евро.

Среди претендентов на Гримальдо значатся «Шахтер», «Лацио» и «Манчестер Сити», причем именно «горняки» называются в прессе наиболее вероятным покупателем.

Контракт Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан еще на два года, и содержит опцию выкупа, которая составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил «Бенфике» 12 миллионов евро за Гримальдо плюс 3 миллиона в виде бонусов, и получил отказ. Впрочем, донецкий клуб нацелен продолжить диалог по Гримальдо, так как этого футболиста в своей команде очень хочет видеть лично Роберто Де Дзерби.