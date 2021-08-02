У Бенфики проблемы с финансами – это шанс для Шахтера в трансфере Гримальдо

Лиссабонский клуб готов продать своего защитника по «себестоимости»

  • 02.08.2021 16:42
  • 1814 просмотров
  • 5 комментариев
У Бенфики проблемы с финансами – это шанс для Шахтера в трансфере Гримальдо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо (справа)

Португальская «Бенфика» испытывает определенные финансовые проблемы, из-за чего может охотнее пойти на продажу некоторых своих футболистов, в том числе 25-летнего левого фулбека Алехандро Гримальдо.

Два сезона назад лиссабонский клуб требовал за Гримальдо 50 миллионов евро, а сейчас готов отпустить защитника по «себестоимости» - за 20 миллионов евро.

Среди претендентов на Гримальдо значатся «Шахтер», «Лацио» и «Манчестер Сити», причем именно «горняки» называются в прессе наиболее вероятным покупателем.

Контракт Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан еще на два года, и содержит опцию выкупа, которая составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил «Бенфике» 12 миллионов евро за Гримальдо плюс 3 миллиона в виде бонусов, и получил отказ. Впрочем, донецкий клуб нацелен продолжить диалог по Гримальдо, так как этого футболиста в своей команде очень хочет видеть лично Роберто Де Дзерби.

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Источник — record.pt

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
      Nordenus, 02.08.2021 17:05
    0
    Ну они сразу сказали, если продадим Гримальдо, то купим Яремчука. Поэтому скорее всего Гримальдо уйдет в ближайшее время. Но не думаю что Шахта даст 20 лямов за него.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 17:02
    +1
    Шахтер Лацио и Сити.
    Конечно он выберет Шахтер. Эти АПЛ и Серия А настолько скучна что невозможно смотреть.
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    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 02.08.2021 16:58
    +2
    Были б проблемы не купили бы Яремчука !
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.08.2021 16:51
    +1
    Сначала пусть Шпартак вышибут, потом распродаются
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    Владислав Ткаченко
    online
      Владислав Ткаченко, 02.08.2021 16:48
    0
    yf rj
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