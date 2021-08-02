Йожеф САБО: «Монако слабее Шахтера, а Заря и Колос проиграют»

Специалист – о жеребьевке еврокубков для украинских клубов

  • 02.08.2021 16:15
  • 4753 просмотра
  • 18 комментариев
Йожеф САБО: «Монако слабее Шахтера, а Заря и Колос проиграют»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевок плей-офф еврокубков для украинских клубов.

«Шахтер» в случае прохода «Генка» сыграет с победителем пары «Монако» – «Спарта» в ЛЧ, «Заря» в ЛЕ встретится с сильнейшим в дуэле «Рапид» Вена – «Анортосис», а «Колос», если пройдет карагандинский «Шахтер», в ЛК будет противостоять триумфатору в матчах «Спартак» Трнава – «Маккаби» Тель-Авив.

«Что «Монако», что «Спарта» – хорошие команды. Но в последнее время французский клуб ничего не выигрывал, команда слабее «Шахтера». Но надо еще пройти «Генк». Будем все болеть за «Динамо» и «Шахтер».

Думаю, что «Рапид» выиграет у «Зари». Не нравится мне игра луганского клуба. Не знаю, что там делает Скрипник, но и в этом году, и в прошлом команда стартовала с поражения в УПЛ.

«Колосу» надо сначала у Караганды выиграть, а у них неплохая команда. Не думаю, что «Колос» пройдет «Шахтер», - сказал Сабо.

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Источник — Трибуна

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 02.08.2021 16:46
    -1
    Йожик Йожикович, заканчивайте бухать. Все наши команды пройдут дальше!!
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 02.08.2021 16:46
    +2
    Негарно зазирати за спину суперника, якого ще не переміг. Прикмета така.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 02.08.2021 16:40
    +4
    Йожик іди в туман.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 16:38
    0
    Широкомасштабный дед
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 16:38
    +2
    "Пятов - надеемся Динамо много не забьет"

    Динамо отгружает 10 штук в 3х матчах
    "Пятов - помолчу я наверное"

    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.08.2021 16:36
    +3
    Вот это лизнул так лизнул. Вот что значит на привязи сидеть.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 02.08.2021 16:36
    +2
    DK1961, 02.08.2021 16:32
    Убери Киев из аватарки, урод. И убирайся из столицы вместе с о своими ржавыми бомжами
    он не в столице и никогда в ней не. был
    эту девочку уже давно сдеанонили в ее макеевской глубинке
    единственное что ее связывает с Киевом это ник на спорт юа
    а не Александр Киев, и а Александра Киев
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 02.08.2021 16:35
    +2
    Ёкарный Бабай, 02.08.2021 16:32
    САБО: «Сложилось впечатление, что Скрипник собирается уходить из Зари»
    -------
    Йожеф САБО: «Против Испании у нас шансов нет»
    -------
    Йожеф САБО: «Таких игроков нет ни в Реале, ни в Ман Сити»
    мне кажется у него интервью берут уже чисто ради лулзов, чтобы потом , когда все происходит на оборот, просто ржать
    а дед все упорно как с пулемета тарабанит денисовскую методичку
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 02.08.2021 16:32
    0
    Alexander Киев, 02.08.2021 16:25
    Ты ж такая же шавка за свет оплатил и уже шавка
    Убери Киев из аватарки, урод. И убирайся из столицы вместе с о своими ржавыми бомжами
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.08.2021 16:32
    +3
    __Funny_Cat__, 02.08.2021 16:28
    Йожеф Сабо: «Если Шахтер сохранит лидеров, то снова выиграет золотые медали»
    21.08.2020 07:30
    ------
    Йожеф САБО: «Динамо будет конкурировать с другими командами, а не Шахтером»
    Специалист считает, что «Шахтер» вновь выиграет чемпионат
    21.08.2020
    -------
    ---------------
    старый ахметовский маразматик снова вылез на потеху публике
    САБО: «Сложилось впечатление, что Скрипник собирается уходить из Зари»
    -------
    Йожеф САБО: «Против Испании у нас шансов нет»
    -------
    Йожеф САБО: «Таких игроков нет ни в Реале, ни в Ман Сити»
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.08.2021 16:29
    +5
    Как же противно читать этого старца , наперёд зная что именно он навякает.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 02.08.2021 16:28
    +2
    Йожеф Сабо: «Если Шахтер сохранит лидеров, то снова выиграет золотые медали»
    21.08.2020 07:30
    ------
    Йожеф САБО: «Динамо будет конкурировать с другими командами, а не Шахтером»
    Специалист считает, что «Шахтер» вновь выиграет чемпионат
    21.08.2020
    -------
    ---------------
    старый ахметовский маразматик снова вылез на потеху публике
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 02.08.2021 16:27
    0
    Будет тяжело и Заре и Колосу. Но нужно верить в лучшее! Шахтер своих соперников должен проходить на одном дыхании, иначе зачем тратить было такие деньги на трансферы.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.08.2021 16:26
    -2
    Это и коню понятно что Шахтёр более опытная команда и должны побеждать. Монако не играло в ЛЧ со времен царя Грозного
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.08.2021 16:25
    -8
    DK1961, 02.08.2021 16:21
    Пролохметовская шавка протявкала в угоду хозяину
    Ты ж такая же шавка за свет оплатил и уже шавка
    Ссылка
    Chuess
    online
      Chuess, 02.08.2021 16:22
    +4
    А чего за Зорю и Колос не болеть?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.08.2021 16:21
    +4
    Дидуган морозит белеберду, Монако опустил ниже плинтуса.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 02.08.2021 16:21
    +2
    Пролохметовская шавка протявкала в угоду хозяину
    Ссылка
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