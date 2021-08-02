Йожеф САБО: «Монако слабее Шахтера, а Заря и Колос проиграют»

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевок плей-офф еврокубков для украинских клубов.
«Шахтер» в случае прохода «Генка» сыграет с победителем пары «Монако» – «Спарта» в ЛЧ, «Заря» в ЛЕ встретится с сильнейшим в дуэле «Рапид» Вена – «Анортосис», а «Колос», если пройдет карагандинский «Шахтер», в ЛК будет противостоять триумфатору в матчах «Спартак» Трнава – «Маккаби» Тель-Авив.
«Что «Монако», что «Спарта» – хорошие команды. Но в последнее время французский клуб ничего не выигрывал, команда слабее «Шахтера». Но надо еще пройти «Генк». Будем все болеть за «Динамо» и «Шахтер».
Думаю, что «Рапид» выиграет у «Зари». Не нравится мне игра луганского клуба. Не знаю, что там делает Скрипник, но и в этом году, и в прошлом команда стартовала с поражения в УПЛ.
«Колосу» надо сначала у Караганды выиграть, а у них неплохая команда. Не думаю, что «Колос» пройдет «Шахтер», - сказал Сабо.
Источник — Трибуна
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Динамо отгружает 10 штук в 3х матчах
"Пятов - помолчу я наверное"
эту девочку уже давно сдеанонили в ее макеевской глубинке
единственное что ее связывает с Киевом это ник на спорт юа
а не Александр Киев, и а Александра Киев
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Йожеф САБО: «Таких игроков нет ни в Реале, ни в Ман Сити»
21.08.2020 07:30
------
Йожеф САБО: «Динамо будет конкурировать с другими командами, а не Шахтером»
Специалист считает, что «Шахтер» вновь выиграет чемпионат
21.08.2020
-------
---------------
старый ахметовский маразматик снова вылез на потеху публике
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