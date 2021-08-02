Йожеф САБО: «Монако слабее Шахтера, а Заря и Колос проиграют»

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевок плей-офф еврокубков для украинских клубов.

«Шахтер» в случае прохода «Генка» сыграет с победителем пары «Монако» – «Спарта» в ЛЧ, «Заря» в ЛЕ встретится с сильнейшим в дуэле «Рапид» Вена – «Анортосис», а «Колос», если пройдет карагандинский «Шахтер», в ЛК будет противостоять триумфатору в матчах «Спартак» Трнава – «Маккаби» Тель-Авив.

«Что «Монако», что «Спарта» – хорошие команды. Но в последнее время французский клуб ничего не выигрывал, команда слабее «Шахтера». Но надо еще пройти «Генк». Будем все болеть за «Динамо» и «Шахтер».

Думаю, что «Рапид» выиграет у «Зари». Не нравится мне игра луганского клуба. Не знаю, что там делает Скрипник, но и в этом году, и в прошлом команда стартовала с поражения в УПЛ.

«Колосу» надо сначала у Караганды выиграть, а у них неплохая команда. Не думаю, что «Колос» пройдет «Шахтер», - сказал Сабо.