Виктор ВАЦКО: «Не думаю, что это уже готовый Шахтер»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями от игры донецкого «Шахтера» под руководством Роберто Де Дзерби.

«Я не думаю, что это уже готовый «Шахтер». Это всего лишь контуры, но контуры достаточно четкие, которые хочет видеть Де Дзерби.

Мы видим контроль мяча, больше динамики. Мы видим сейчас команду более мотивированную. Последние полгода Каштру - команда была неуправляема тренером, команда была сонной, команда спала, сейчас пришел новый тренер, будильник зазвенел и команда проснулась. Другая мотивация, другие отношения, другие скорости, другие желания. Траоре - это сенсация, неожиданность, не один футболист, я его знал, я его видел, а тот факт, что он приехал сюда в Украине. Это нападающий такого плана, который был нужен «Шахтеру». «Шахтеру» в прошлом сезоне не хватало мощности», - сказал Вацко.

Читайте также: «Шахтер» узнал соперника. Результаты жеребьевки Q4 Лиги чемпионов