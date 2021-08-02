Виктор ВАЦКО: «Не думаю, что это уже готовый Шахтер»

Специалист – о донецкой команде под руководством Роберто Де Дзерби

  • 02.08.2021 15:28
  • 1824 просмотра
  • 10 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Не думаю, что это уже готовый Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Известный комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями от игры донецкого «Шахтера» под руководством Роберто Де Дзерби.

«Я не думаю, что это уже готовый «Шахтер». Это всего лишь контуры, но контуры достаточно четкие, которые хочет видеть Де Дзерби.

Мы видим контроль мяча, больше динамики. Мы видим сейчас команду более мотивированную. Последние полгода Каштру - команда была неуправляема тренером, команда была сонной, команда спала, сейчас пришел новый тренер, будильник зазвенел и команда проснулась. Другая мотивация, другие отношения, другие скорости, другие желания. Траоре - это сенсация, неожиданность, не один футболист, я его знал, я его видел, а тот факт, что он приехал сюда в Украине. Это нападающий такого плана, который был нужен «Шахтеру». «Шахтеру» в прошлом сезоне не хватало мощности», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    WladWest
    online
      WladWest, 02.08.2021 16:57
    0
    Игорь Петров, 02.08.2021 16:22
    А теперь послушай меня, я Моллера видел ещё на ЧМ -70, а физические данные не в плане роста и веса , а в плане того, что у них очень низко расположена тазобедренная часть тела, что даёт дополнительную устойчивость и таких людей очень тяжело сбить с ног, это важно, когда плотность опеки защитников зашкаливает. А манера игры у Мюллера была не броская, но вражденное так называемое "чувство мяча" и выбора позиции позволяли ему не только забивать огромное кол-во мячей, но и быть ещё классным распасовщиком. А фотографии действительно не похожи, ты прав, но я о футболе, а ты о чем?
    Ты, вроде, имел в виду антроПОметрию. Я именно в этом плане.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 02.08.2021 16:57
    0
    WladWest, 02.08.2021 16:51
    Я может уже подзабыл, но по-моему транслировались только игры сборной ссср, а после проигрыша Уругваю трансляция прекратилась.
    Кроме игр сб. СССР был показан матч открытия Бразилия-Англия, полуфиналы и финал, так вот матч Италия - ФРГ , мне 12 летнему пацану , а особенно игра Мюллера, Ривы и Реверы памятна до сих пор.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 02.08.2021 16:51
    0
    Игорь Петров, 02.08.2021 16:22
    А теперь послушай меня, я Моллера видел ещё на ЧМ -70, а физические данные не в плане роста и веса , а в плане того, что у них очень низко расположена тазобедренная часть тела, что даёт дополнительную устойчивость и таких людей очень тяжело сбить с ног, это важно, когда плотность опеки защитников зашкаливает. А манера игры у Мюллера была не броская, но вражденное так называемое "чувство мяча" и выбора позиции позволяли ему не только забивать огромное кол-во мячей, но и быть ещё классным распасовщиком. А фотографии действительно не похожи, ты прав, но я о футболе, а ты о чем?
    Я может уже подзабыл, но по-моему транслировались только игры сборной ссср, а после проигрыша Уругваю трансляция прекратилась.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 02.08.2021 16:22
    0
    WladWest, 02.08.2021 15:54
    Шо ты несешь? Очень похожи, как свинья на коня.
    Г. Мюллер - рост 176, вес 80 кг.
    Траоре - рост 183, вес 64 кг. Ты Герда в игре видел, тебе сколько лет?
    А теперь послушай меня, я Моллера видел ещё на ЧМ -70, а физические данные не в плане роста и веса , а в плане того, что у них очень низко расположена тазобедренная часть тела, что даёт дополнительную устойчивость и таких людей очень тяжело сбить с ног, это важно, когда плотность опеки защитников зашкаливает. А манера игры у Мюллера была не броская, но вражденное так называемое "чувство мяча" и выбора позиции позволяли ему не только забивать огромное кол-во мячей, но и быть ещё классным распасовщиком. А фотографии действительно не похожи, ты прав, но я о футболе, а ты о чем?
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 02.08.2021 16:21
    0
    Dreifus, 02.08.2021 16:02
    64 кг при росте 183см?
    Траоре?
    Ты себе вообще представляешь мужчину ростом 183см и весом в 64 кг?
    183/64 это тощая спичка. Ты Траоре видел вообще когда-нибудь?
    Лассина выглядит почти колобком. При росте в 183 у него никак не меньше 80 кг. А скорее 85 кг.
    Пардоню, промахнулся по клавише -74
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    Face Control
    online
      Face Control, 02.08.2021 16:06
    0
    Так и есть, Шахтёр входит в сезон.
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    Dreifus
    online
      Dreifus, 02.08.2021 16:02
    0
    WladWest, 02.08.2021 15:54
    Шо ты несешь? Очень похожи, как свинья на коня.
    Г. Мюллер - рост 176, вес 80 кг.
    Траоре - рост 183, вес 64 кг. Ты Герда в игре видел, тебе сколько лет?
    64 кг при росте 183см?
    Траоре?
    Ты себе вообще представляешь мужчину ростом 183см и весом в 64 кг?
    183/64 это тощая спичка. Ты Траоре видел вообще когда-нибудь?
    Лассина выглядит почти колобком. При росте в 183 у него никак не меньше 80 кг. А скорее 85 кг.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 02.08.2021 15:54
    -1
    Игорь Петров, 02.08.2021 15:44
    Я уже писал, что Траоре напоминает мне Герда Мюллера, манерой игры и антрометрией, если у него будет все в порядке с дисциплиной ( чем любят грешить африканцы) то это очень удачное приобретение он ещё шороху в Европе наведёт.
    Шо ты несешь? Очень похожи, как свинья на коня.
    Г. Мюллер - рост 176, вес 80 кг.
    Траоре - рост 183, вес 64 кг. Ты Герда в игре видел, тебе сколько лет?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 02.08.2021 15:44
    -2
    Я уже писал, что Траоре напоминает мне Герда Мюллера, манерой игры и антрометрией, если у него будет все в порядке с дисциплиной ( чем любят грешить африканцы) то это очень удачное приобретение он ещё шороху в Европе наведёт.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.08.2021 15:42
    0
    Поживём - увидим! Пока не было с кем посмотреть, полный слив.
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