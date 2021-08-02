Виктор ЛЕОНЕНКО: «Уход Шевченко? Я вообще не вижу проблем»

Специалист назвал идеального преемника Андрея Шевченко в сборной Украины

  • 02.08.2021 14:04
  • 5067 просмотров
  • 9 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Уход Шевченко? Я вообще не вижу проблем»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о потенциальных кандидатах на должность главного тренера национальной команды.

«Я вообще не вижу проблем. Человек хочет работать в клубе. Молодец, я только его поддерживаю. Маркевич – это самая реальная кандидатура. У нас кандидатур «навалом», вопрос: Хочет ли кто-то сборную возглавлять или хочет в клубе работать? Скрипник тоже великолепная кандидатура, он коммуникабельный, как и Маркевич», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maxlove
    online
      maxlove, 02.08.2021 15:20
    -1
    Віктор ЛЕОНЕНКО: «Відхід Леоненка? Я взагалі не бачу проблем»
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 02.08.2021 15:14
    -1
    Да кто угодно, только не лесик... Иначе матчи сборной Украины вообще смотреть перестанут...
    Ссылка
    Петр иманский
      Петр иманский, 02.08.2021 15:09
    0
    Нехай запросять якгось наркомана,чи алкоголіка з кртоферми,іх там валом.
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 02.08.2021 15:08
    +2
    Kapitan Vrungel, 02.08.2021 14:35
    Давайте самого Витю назначим.
    Понятно, что результата не будет, но зато хоть поржём...
    А почему бы и нет? Было бы интересно посмотреть.
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    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 02.08.2021 14:35
    -3
    Давайте самого Витю назначим.
    Понятно, что результата не будет, но зато хоть поржём...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.08.2021 14:32
    +1
    Странные рекомендации от Леоненко. Маркевич который не тренировал после 3-4 года и Скрипник, который на контракте у Зари, у которого увы нет опыта побед.
    -
    А вот у Григорчука и Петракова победы были и существенные. Имея посредственные команды по составу, они показывали сильные результаты.
    -
    Я не против Маркевича, если он в форме. Тренер серьезный, его работа с Днепром заслуживает уважения.
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    inflicted
    online
      inflicted, 02.08.2021 14:31
    +7
    Той випадок, коли Леоненко правий. У Шевченка останніх півроку у збірній без ідей. Бліда гра і як наслідок 3 нічиїх у відборі, поганюща гра на Євро, незважаючи на те, що дійшли аж до чвертьфіналу
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    zzg77
    online
      zzg77, 02.08.2021 14:29
    +1
    Кандидатур навалом, а ещё больше бестолковых "экспертов", которых развелось как тараканов.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.08.2021 14:26
    +3
    Хух.... Витян не видит проблем... Я аж успокоился))
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