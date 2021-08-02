Виктор ЛЕОНЕНКО: «Уход Шевченко? Я вообще не вижу проблем»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о потенциальных кандидатах на должность главного тренера национальной команды.
«Я вообще не вижу проблем. Человек хочет работать в клубе. Молодец, я только его поддерживаю. Маркевич – это самая реальная кандидатура. У нас кандидатур «навалом», вопрос: Хочет ли кто-то сборную возглавлять или хочет в клубе работать? Скрипник тоже великолепная кандидатура, он коммуникабельный, как и Маркевич», - сказал Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Понятно, что результата не будет, но зато хоть поржём...
Понятно, что результата не будет, но зато хоть поржём...
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А вот у Григорчука и Петракова победы были и существенные. Имея посредственные команды по составу, они показывали сильные результаты.
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Я не против Маркевича, если он в форме. Тренер серьезный, его работа с Днепром заслуживает уважения.
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