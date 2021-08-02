Нападающий Миная: «Гол в ворота Александрии посвятил дедушке»

В своем стартовом матче чемпионата УПЛ «Минай» взял верх над «Александрией» (1:0), благодаря забитому Олегом Вишневским мячу на 90-й минуте.

Нападающий «Миная» рассказал, кому он посвятил победный гол.

«Я воспитанник закарпатского футбола, но до выступления минувшей весной за «Ужгород», шесть сезонов подряд играл за словацкие клубы. И делал это неплохо, если защищая цвета «Кошице» меня звали в австрийскую элитную команду «Маттерсбург». Однако переход не состоялся, австрийцев не устроила сумма компенсации.

После того, как помог «Ужгороду» завоевать путевку в первый дивизион, то меня хотел видеть у себя еще один австрийский клуб, однако снова дело до подписания контракта не дошло. К счастью, вскоре позвонил спортивный директор ФК «Минай» с конкретным предложением… Поскольку к этому времени уже стало известно, что «Минай» будет выступать в чемпионате УПЛ вместо «Олимпика», то я согласился. И не жалею. Мне очень нравится микроклимат в «Минае», такое впечатление, что мы уже давно играем вместе, хотя в команде сейчас новичков - большинство. Во-вторых, мне подходит стиль «Миная», ну, а мой забитый мяч в ворота «Александрии» только прибавил уверенности в своих силах. О таком дебюте можно лишь мечтать. Хотя я убежден, что свои самые важные голы еще не забивал.

Я могу действовать в нападении на любой позиции, но на 90-й минуте оказался в нужном месте — вблизи ворот и мне оставалось только сыграть на опережение. Свой гол посвящаю дедушке, который всегда поддерживал мое увлечение футболом», - сказал Вишневский.

Напомним, что Олег Вишневский подписал контракт с «Минаем» на два года, популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.