Нападающий Миная: «Гол в ворота Александрии посвятил дедушке»

Олег Вишневский – о победном забитом мяче

  • 02.08.2021 12:48
  • 461 просмотр
  • 0 комментариев
Нападающий Миная: «Гол в ворота Александрии посвятил дедушке»
© ФК Минай

В своем стартовом матче чемпионата УПЛ «Минай» взял верх над «Александрией» (1:0), благодаря забитому Олегом Вишневским мячу на 90-й минуте.

Нападающий «Миная» рассказал, кому он посвятил победный гол.

«Я воспитанник закарпатского футбола, но до выступления минувшей весной за «Ужгород», шесть сезонов подряд играл за словацкие клубы. И делал это неплохо, если защищая цвета «Кошице» меня звали в австрийскую элитную команду «Маттерсбург». Однако переход не состоялся, австрийцев не устроила сумма компенсации.

После того, как помог «Ужгороду» завоевать путевку в первый дивизион, то меня хотел видеть у себя еще один австрийский клуб, однако снова дело до подписания контракта не дошло. К счастью, вскоре позвонил спортивный директор ФК «Минай» с конкретным предложением… Поскольку к этому времени уже стало известно, что «Минай» будет выступать в чемпионате УПЛ вместо «Олимпика», то я согласился. И не жалею. Мне очень нравится микроклимат в «Минае», такое впечатление, что мы уже давно играем вместе, хотя в команде сейчас новичков - большинство. Во-вторых, мне подходит стиль «Миная», ну, а мой забитый мяч в ворота «Александрии» только прибавил уверенности в своих силах. О таком дебюте можно лишь мечтать. Хотя я убежден, что свои самые важные голы еще не забивал.

Я могу действовать в нападении на любой позиции, но на 90-й минуте оказался в нужном месте — вблизи ворот и мне оставалось только сыграть на опережение. Свой гол посвящаю дедушке, который всегда поддерживал мое увлечение футболом», - сказал Вишневский.

Напомним, что Олег Вишневский подписал контракт с «Минаем» на два года, популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности