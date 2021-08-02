Переговоры идут. Известны детали торгов Днепра-1 и Трабзонспора по Довбику

Турецкий «Трабзонспор» ведет активные переговоры по возможности покупки 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

Как стало известно Sport.ua, стороны ведут предметные переговоры, в которых намечается хрупкая тенденция к возможной договоренности.

Изначально «Днепр-1» требовал за Довбика 8 миллионов евро, но со временем сократил запросы до 6 миллионов. «Трабзонспор» пока готов заплатить за форварда 3,5 миллиона евро, но не исключается, что сыграет на повышение.

Помимо турецкого клуба интерес к Довбику сохраняют «Динамо» и «Шахтер», но со стороны украинских грандов никакой конкретики пока не наблюдается.

В нынешнем сезоне Довбик уже провел 2 матча в рамках УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.