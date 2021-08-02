Переговоры идут. Известны детали торгов Днепра-1 и Трабзонспора по Довбику

Пока предложение турецкого клуба далеко от ожидаемого украинской стороной

  • 02.08.2021 12:39
  • 3109 просмотров
  • 2 комментария
Переговоры идут. Известны детали торгов Днепра-1 и Трабзонспора по Довбику
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Турецкий «Трабзонспор» ведет активные переговоры по возможности покупки 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

Как стало известно Sport.ua, стороны ведут предметные переговоры, в которых намечается хрупкая тенденция к возможной договоренности.

Изначально «Днепр-1» требовал за Довбика 8 миллионов евро, но со временем сократил запросы до 6 миллионов. «Трабзонспор» пока готов заплатить за форварда 3,5 миллиона евро, но не исключается, что сыграет на повышение.

Помимо турецкого клуба интерес к Довбику сохраняют «Динамо» и «Шахтер», но со стороны украинских грандов никакой конкретики пока не наблюдается.

В нынешнем сезоне Довбик уже провел 2 матча в рамках УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 02.08.2021 13:25
    +4
    Если взять во внимание ценники на Цыганкова, Яремчука и т.д., то мне кажется что это очень мало за Довбика. Мне он кажется гораздо перспективным и мастеровитым.
    Ссылка
    vuyko947
    online
      vuyko947, 02.08.2021 13:03
    +1
    Пусть в Днепре остаётся.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 02.08.2021 13:25
    +4
    Если взять во внимание ценники на Цыганкова, Яремчука и т.д., то мне кажется что это очень мало за Довбика. Мне он кажется гораздо перспективным и мастеровитым.
    Ссылка
    vuyko947
    online
      vuyko947, 02.08.2021 13:03
    +1
    Пусть в Днепре остаётся.
    Ссылка
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